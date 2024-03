“L’Eurovision mi costringe”. Cosa succede alla canzone di Angelina Mango

È una delle voci più brillanti degli ultimi anni. Nata sotto il segno di Amici, il reality di Canale 5, Angelina Mango ha saputo imporsi fin da subito nel panorama della musica leggera del nostro Paese. Non ha ancora sfornato un album di inediti ma il suo primo LP, dal titolo Voglia di Vivere, ha dominato le classiche. La stessa medesima cosa è avvenuta con Che t’o dico a fare, dalle atmosfere gitane, che ha celebrato la bellezza di Napoli. Un anno vissuto a pieno ritmo per Angelina Mango dato che, come ben sappiamo, è stata la trionfatrice del Festival di Sanremo con La Noia. Un primo posto meritato per la figlia di Mango. Una cantante dal talento così puro che l’artista è riuscita a scrollarsi di dosso il nome del padre e camminare con le sue sole gambe. La Noia è una vera hit, e non solo perché è una canzone molto orecchiabile ma è resa tale grazie alla voce profonda e potente di Angelina che può ancora veleggiare alto nel panorama musicale.

E, proprio La Noia di Angelina Mango volerà all’Eurovision Song Contest che si svolgerà a Malmo, in Svezia, nel mese di maggio. Tutti i vincitori di Sanremo hanno questa opportunità e, se giocata bene, c’è l’occasione di sbarcare definitivamente il lunario. Ma non è tutto rosa e fiori. Durante un’intervista che la Mango ha rilasciato di recente a Radio Italia, confessa che la hit sanremese dovrà essere modificata in vista della sua partecipazione alla kermesse a causa di un duro regolamento imposto dagli organizzatori. Ogni artista in gara ha solo tre minuti di tempo sul palco e mettere in mostra il suo talento. La Noia quindi, alla luce del regolamento, sarà accorciata di qualche minuto per rientrare nel range imposto. “ A malincuore dovremo accorciarla. Però La Noia resta La Noia, anche con un secondo in meno di canzone ”, ha specificato durante l’intervista. Non è la sola artista che è stata costretta a cambiare la canzone che ha portato sul palco dell’Eurovision. Stessa cosa è successo anche a Blanco e Mahmood quando hanno eseguito “Brividi”. A parte questo, la cantante è comunque molto felice di questa nuova avventura.