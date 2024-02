"Ho rovinato tutto". Il retroscena sulla caduta di Angelina Mango a Sanremo

Oltre a quello della vittoria, c'è un altro momento che ha reso Angelina Mango protagonista della serata finale del festival di Sanremo: la caduta. La giovane artista si esibita sul palco del teatro Ariston intorno alle ore 23, ma sul palco oltre a incantare il pubblico con la sua voce e la sua travolgente energia, è stata protagonista anche di una caduta accidentale, che è diventata subito un meme sui social network. Quello che è successo davanti alle telecamere lo hanno visto oltre quattordici milioni di spettatori, ma cosa è accaduto dietro le quinte subito dopo lo si è scoperto solo grazie allo speciale Dietro Festival, che è andato in onda domenica sera prima della fiction su Califano.

L'incidente sul palco durante la finale

Angelina Mango è stata la diciassettesima artista a esibirsi durante la finale di Sanremo 2024. Sul palco ha cantato, ballato e travolto il pubblico con la sua energia al ritmo della cumbia, ma poco prima della fine del brano "La noia" è inciampata sui gradini del palco a causa delle zeppe e dell'ampio vestito e è caduta a terra. L'artista ha concluso l'esibizione seduta sul palco e quando Amadeus e Fiorello l'hanno raggiunta, per accertarsi delle sue condizioni, ha scherzato: "Sono stanca ma mi avete regalato la settimana più bella di sempre". Poi aveva guadagnato il backstage promettendo di andare piano.

Cosa è successo dietro le quinte

Rientrata nel backstage ad attenderla c'erano il suo staff - prima tra tutti la madre Laura Valente, che è anche la sua manager - e le telecamere del Dietro Festival, che hanno immortalato la sua reazione a caldo. "Mi dispiace, mi dispiace", ha detto mentre la madre la abbracciava e la rincuorava. "Ho rovinato tutto", ha proseguito con la voce rotta dall'emozione e il mazzo dei fiori di Sanremo saldamente in mano. "Mi vergogno da morire", ha poi concluso la giovane artista dietro le quinte, prima che le telecamere Rai tornassero sul palco per seguire l'ingresso di Geolier. Anche lo scorso anno grazie al Dietro Festival si scoprì cosa accadde dietro le quinte dopo l'esibizione di Ultimo insieme a Eros Ramazzotti, il quale dimenticò una parte del testo del suo brano. La caduta di Angelina sul palco di Sanremo, però, sembra avere portato fortuna alla giovane artista sbocciata nella scuola di Amici che, tre ore dopo la sua esibizione con imprevisto, ha trionfato davanti a Geolier e Annalisa e cancellando l'amarezza per il piccolo incidente avuto sul palco.