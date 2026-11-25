Il Tribunale di Milano ha sospeso il provvedimento di espulsione disposto dalla Prefettura di Lodi nei confronti di Ilyes Zahani, il 20enne nato in Italia da genitori tunisini condannato a 8 mesi (pena sospesa) per aver aggredito, insieme al fratello e a un amico, un rabbino 60enne in piazzale Bande Nere lo scorso 16 settembre. Il 12 novembre, dopo la sentenza, il giovane era stato trasferito nel Cpr di via Corelli in attesa del rimpatrio.

Il ragazzo ha da poco lasciato il centro dopo che il giudice ha accolto l’istanza di sospensione presentata dalla sua legale, l’avvocata Chiara Nicolai. Il ricorso contro l’espulsione sarà discusso nel merito nell’udienza fissata per l’8 febbraio.

Diversa la sorte degli altri due coinvolti: il fratello è già stato rimpatriato in Tunisia il primo ottobre e l’altro giovane in Marocco, sebbene su entrambi i casi pendano ancora dei ricorsi in Tribunale. Secondo quanto riferito dalla difesa, la Sezione specializzata in materia di immigrazione ha stabilito che l’interesse dello Stato all’espulsione non può prevalere sul diritto del giovane a restare in Italia, portando al rilascio dopo circa dodici giorni di trattenimento.

Durante il processo — conclusosi con la condanna per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, religiosa e etnica — Zahani aveva chiesto l’accesso alla giustizia riparativa (sostenuto da una lettera firmata da diverse personalità) per scusarsi con la vittima, che non si era costituita parte civile. Nello specifico, il 20enne aveva sferrato un calcio all’inguine al rabbino, subito dopo che un altro ragazzo gli aveva sfilato il copricapo.

Con la sentenza del 12 novembre era stata inizialmente autorizzata l’espulsione con revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari e convalidato il trattenimento al Cpr, provvedimenti ora bloccati dalla nuova decisione dei giudici.