Ieri i collettivi universitari hanno scritto una nuova brutta pagina per questo Paese assaltando gli uffici di Disco Lazio, l’ente regionale per il diritto allo studio universitario, dove sono stati danneggiati uffici, arredi e attrezzature. Il personale in quel momento si trovava all’interno degli uffici e si è dovuto rifugiare negli sgabuzzini, chiudendosi a chiave per evitare di essere aggrediti. Al centro dell’assalto la morte di Alessandro Ingusci, studente di 58 anni al primo anno di Fisica a La Sapienza, che dormiva in tenda perché considerava un suo diritto accedere allo studentato, e che per questo motivo aveva iniziato uno sciopero della fame. Ingusci era riconosciuto come paziente cardiopatico, aveva già avuto due diversi infarti e la sua salute era compromessa.

Le immagini choc negli uffici dell'ente per il diritto allo studio

Ma questo non giustifica quanto accaduto a Disco Lazio, dove orde di collettivi, con anche Cambiare Rotta, hanno forzato gli ingressi al grido di “assassini, assasini”, lasciando dietro di te una scia di distruzione. Gli arredi sono stati divelti, le scrivanie rovesciate, le suppellettili distrutte. Gli ambienti di lavoro di decine di persone sono stati compromessi da chi, ancora una volta, dimostra di cercare lo scontro e non il confronto, da chi lavora per il disordine sociale strumentalizzando episodi per un proprio tornaconto. È un copione che si ripete ormai da tempo, con i grandi burattinai che restano nell’ombra e si fanno scudo della “carne da macello” o degli “utili idioti” per portare avanti cause che esulano da quelle di facciata.

Esiste, ed è conclamato un problema di alloggi per gli studenti ma non è con la distruzione degli uffici regionali che si risolve. “Questo non garantisce un solo posto letto in più. La violenza non dà risposte agli studenti e non migliora il diritto allo studio”, ha dichiarato il ministro Anna Maria Bernini, aggiungendo che “i responsabili dell’irruzione violenta risponderanno dei danni alle cose e alle persone”. Anche Antonio Tajani è intervenuto sul caso: “Questa è la violenza dei centri sociali che oggi, durante una delle loro tante proteste, hanno pensato bene di occupare la sede di Disco Lazio, l’Ente regionale per il diritto allo studio, distruggere gli uffici e tenere in ostaggio il personale. Non possiamo tollerare una simile violenza. Un brutto episodio che ci riporta alla memoria le pagine buie degli anni di piombo. Lo Stato non si farà intimidire”. E ora ci sono anche da ripagare i danni alla struttura.