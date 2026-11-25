Via Solferino cambia re. Finisce con un lampo improvviso la lunga stagione di Luciano Fontana; il nuovo direttore del Corriere della sera sarà Stefano Barigelli, attualmente numero uno alla Gazzetta dello sport.

Mancano le conferme ufficiali, ma nessuno smentisce le indiscrezioni diffuse ieri da «Dagospia». E in serata, nel corso di un’assemblea convocata a tambur battente, si delinea di fatto il nuovo assetto della corazzata dell’informazione italiana: Fontana dovrebbe lasciare la scrivania entro il 15 dicembre e a quel punto sarà Barigelli a traghettare la redazione verso l’anno delle elezioni.

Il fatto che l’appuntamento con le urne sia ormai quasi imminente faceva pensare che una sostituzione così brusca sarebbe stata evitata, anche per non provocare scossoni in una macchina delicatissima. Ma le cose sono andate in un altro modo: secondo «Dagospia» negli ultimissimi giorni si è consumato uno scontro fra Urbano Cairo, l’editore, e Fontana. In sostanza, Cairo ha messo sul piatto un piano di uscite e sfoltimento, con un importante assottigliamento dell’organico dei giornalisti, che sono ancora 450, e tagli alle redazioni locali.

Fontana non se l’è sentita di mettere il proprio prestigio su un’operazione del genere e anzi ha contrattaccato, chiedendo investimenti ulteriori.

I tempi, si sa, sono difficili per tutta l’editoria e Cairo vuole ridurre in un modo o nell’altro i costi. Forse, in via Solferino si sono illusi che proprio l’agenda politica facesse da scudo e avesse il sopravvento su qualsiasi altra considerazione. Ma così non è. Fra l’altro, in aprile Fontana era stato riconfermato al vertice del primo quotidiano italiano per un biennio, fino al 2028, ma il rapporto si sarebbe rotto nell’ultimo burrascoso colloquio con Cairo.

Il gruppo Cairo vive una stagione complessa di transizione: anche Enrico Mentana, il volto più noto dell’emittente, è in uscita. E proprio nelle ultime ore si è chiarito quale potrebbe essere il suo futuro: approderà Sky e dirigerà il telegiornale di Tv8, il canale in chiaro della pay tv. Non basta, i rumors dicono che gli verrà affidato anche un programma di approfondimento che farà concorrenza a Lilli Gruber e al suo mitico salotto di Otto e mezzo. Mentana ironizza: «Oggi ho letto molte notizie sul mio futuro... alcune del tutto nuove anche per me! A presto per mettere le cose in chiaro, fuori dai pettegolezzi», il tutto condito con un gioco grafico in cui compaiono i numeri 7 e 8.

Comunque, una scossa, e anche di più, nel mondo della televisione tricolore, se il percorso sarà questo. Quel che non si prevedeva era la virata anche in via Solferino. E invece la svolta prende tutti in contropiede, in un clima teso di grande preoccupazione. Amplificata in qualche modo dall’assenza di comunicazioni formali, anche per rispettare le procedure di una società quotata come Rcs.

Stefano Barigelli arriva quindi in un contesto non semplice, con il mandato di impugnare le forbici e bilanciare i numeri che un giornale deve per forza ridimensionare. Si annuncia quindi un periodo tempestoso: i giornalisti difenderanno il proprio lavoro, il tutto in un momento di grande impegno: non si sa ancora quando si andrà alle urne, ma le opzioni sono due, primavera o autunno. E i quotidiani sono chiamati ad interpretare gli umori dell’opinione pubblica e a indicare le diverse scelte dell’offerta politica. Si vedrà. Barigelli viene ovviamente considerato molto vicino a Cairo: romano, 66 anni, ha lavorato a lungo al Messaggero, poi è entrato nel circuito Rcs e dal 2020 dirige la Gazzetta dello sport. Ora, il grande salto, anche se manca ancora la consacrazione.