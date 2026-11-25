Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e in occasione di questa ricorrenza si susseguono le iniziative di sensibilizzazione per estirpare uno dei grandi problemi della nostra società. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento ha voluto porre l’accento sulla portata del fenomeno, “che ha caratterizzato e caratterizza passaggi oscuri della storia dell’umanità. Nelle società contemporanee si presenta alimentata da disuguaglianze, stereotipi fondati sulla sopraffazione. Cambiano le forme, non la sostanza: la negazione della libertà, dell’autodeterminazione e della dignità di persona delle donne”. Donne, dice il capo dello Stato, che “devono essere in condizione di poter rivendicare i loro diritti e le istituzioni devono garantire protezione e accompagnamento, affinché possano intraprendere percorsi di autonomia e riprendere in mano la propria vita”. Ed è proprio a questa responsabilità che “richiama anche il tema internazionale scelto per il 2026, dedicato alla tutela delle sopravvissute e al contrasto dell’impunità: garantire giustizia a chi subisce violenza e fare in modo che chi la commette risponda delle proprie azioni”.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha messo l’accento sul significato del 25 novembre, che “ci richiama a una responsabilità precisa: contrastare la violenza contro le donne e fare in modo che nessuna vittima resti sola. Dietro ogni caso di cronaca ci sono storie di sopraffazione, minacce e paura, ed è per questo che la sensibilizzazione, pur fondamentale, da sola non basta: deve accompagnarsi a scelte concrete”. Ed è questa, ha aggiunto la premier, “la strada che abbiamo seguito in questi anni, rafforzando il Codice Rosso e gli strumenti di prevenzione, raddoppiando le risorse del Piano antiviolenza, sostenendo la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio e approvando la legge che riconosce il femminicidio come reato autonomo. Ma abbiamo voluto agire anche su un punto spesso decisivo, l’indipendenza economica, perché molte donne restano in una situazione di violenza semplicemente perché non hanno alternative. Per questo abbiamo reso strutturale il Reddito di Libertà e investito sulla formazione e sul lavoro, con incentivi per chi le assume e il microcredito per aiutarle a ricominciare”. Per quanto ci sia ancora tanto lavoro da fare, ha concluso Meloni, “continueremo a percorrerla con la stessa determinazione, perché ogni donna deve poter decidere della propria vita senza paura, senza ricatti e senza chiedere il permesso a nessuno. La libertà non è una concessione, ma un diritto che abbiamo il dovere di difendere ogni giorno. E a tutte le donne che stanno affrontando questa battaglia voglio dire una cosa: non siete sole. Lo Stato c’è”.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa è intervenuto questa mattina in Aula rivolgendosi “soprattutto ai senatori, agli uomini”, perché “questa è una nostra battaglia, non è possibile che qualcuno immagini che sia una battaglia delle donne, per le donne. Lo è certamente, ma è prima di tutto una battaglia di noi uomini. Sono gli uomini che si macchiano di questo incredibile reato”. Per questo motivo, ha aggiunto il Presidente, sta a loro “il compito di alzare il vessillo del cambiamento, dell’accettazione di una consapevole capacità di rapporto veramente alla pari, privo di qualunque violenza”. Il femminicidio, dice La Russa, “rappresenta il punto più estremo e drammatico di un fenomeno che affonda spesso le proprie radici in una cultura del possesso, nella mancata accettazione del rifiuto, nell’incapacità di riconoscere la libertà e l’autonomia dell’altra persona”. Questa giornata, rappresenta “un appuntamento che ci richiama a una responsabilità collettiva e che non puo’ esaurirsi in una ricorrenza, in una dichiarazione di principio o in una manifestazione di solidarietà”. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha voluto rivolgere “un pensiero alle vittime” ed esprimere “piena vicinanza ai loro cari. Il Parlamento ha promosso in questi anni la discussione attorno a questo grave fenomeno e diverse iniziative di sensibilizzazione, coinvolgendo anche gli studenti, per sostenere e diffondere la cultura del rispetto. Ringrazio la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonche’ su ogni forma di Violenza di genere, per il suo prezioso lavoro. Dobbiamo essere uniti, ad ogni livello, per affermare i valori e la centralita’ della persona, che non puo’ mai essere considerata un oggetto di possesso”.

È una ricorrenza che ha lo scopo di accende un enorme faro sulla questione, che si deve fare in modo di tenere acceso anche negli altri 364 giorni dell’anno. “La violenza contro le donne è una ferita inferta a tutta la nostra società, è un attacco alla libertà, alla dignità della persona e ai valori sui quali si fonda la nostra democrazia. Contrastare questo orribile fenomeno è una battaglia di civiltà che mi sta particolarmente a cuore, un impegno personale prima ancora che politico”, ha dichiarato il vicepremier Antonio Tajani.

Nella giornata di ieri, il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha partecipato all’evento “La scuola per la parità e il rispetto: esperienze, ricerche e prospettive”, promosso da Indire, durante il quale ha lanciato lo slogan “un no è un no”, perché è importante “approfondire queste tematiche, formando i docenti per contrastare la violenza di genere”. Ha ricordato di aver “dedicato questo anno scolastico proprio a questo argomento che non indica soltanto che a scuola bisogna educare al rispetto della volontà della donna ma, in generale, bisogna educare i nostri giovani al senso del limite”. Oggi, il ministro ha ribadito che “un no è un no: la rivoluzione del rispetto parte dalle nostre scuole”. Il ministero dell’Istruzione è stato colorato di rosso ma, soprattutto, scrive il ministro, “per la prima volta si provvede a formare i docenti per insegnare la cultura del rispetto, di relazioni corrette, dell’empatia, del contrasto alla violenza di genere nelle scuole italiane. Ed è importante aver appreso che Indire ha già avviato questi percorsi con ben 4000 scuole italiane”

“Non possiamo aspettare che si consumi una tragedia per ricordarci che esiste un problema: dobbiamo agire prima”, ha dichiarato in una nota Lara Magoni, europarlamentare di Fratelli d’Italia, che al parlamento europeo ha promosso l’iniziativa dell’Ecr “Rompiamo il silenzio – L’Europa tra prevenzione, responsabilità e cambiamento nella lotta contro la violenza di genere”. Al centro di questo dibattito viene messa la testimonianza di Valentina Pitzalis, sopravvissuta a un femminicidio nel 2011. La Polizia di Stato ha rilanciato la campagna permanente e sono numerosi gli eventi pianificati dalle Questure sul tema: la Polizia di Stato si rivolge direttamente alla cittadinanza, nelle piazze, nelle strade, nelle scuole e nei principali luoghi di aggregazione per offrire un’occasione di sensibilizzazione per informare sulle tutele riconosciute alle vittime e consentire alle donne di denunciare sentendosi al sicuro