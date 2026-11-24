Qualcuno deve aver pensato che, non riuscendo a farci cambiare idea, fosse più semplice farci sparire. Almeno da Instagram. Nelle scorse ore il profilo ufficiale del Giornale è stato oggetto di un tentativo di attacco hacker che ha portato alla temporanea scomparsa del nostro account dalla piattaforma. Un’assenza durata fortunatamente poco, grazie all’intervento della redazione che, accortasi di quanto stava accadendo, è riuscita a recuperare il profilo e a ripristinarne l’attività. Chiunque ci fosse dietro dovrà accontentarsi di un successo piuttosto breve.

Non sappiamo chi abbia tentato di mettere le mani sul nostro account, né quali fossero esattamente le sue intenzioni. Ma il sospetto che a qualcuno faccia comodo un Giornale un po’ meno presente sui social viene spontaneo. D’altronde, siamo consapevoli che quello che scriviamo, le notizie che scegliamo di raccontare e i video che quotidianamente pubblichiamo non facciano piacere proprio a tutti. Ce ne siamo fatti una ragione da tempo. Il dissenso non ci ha mai spaventato. Le critiche, anche quelle più feroci, fanno parte del nostro mestiere. Ci si può contestare, si possono mettere in discussione le nostre posizioni e si può tranquillamente decidere di non leggerci. Tentare però, di impedire anche agli altri di farlo è qualcosa di ben diverso.

E pensare di riuscirci mettendo fuori uso un profilo Instagram è un tentativo tanto assurdo quanto patetico. Ai nostri lettori, e soprattutto a chi magari sperava di essersi liberato di noi, possiamo assicurare che non cambierà assolutamente nulla. Il Giornale continuerà a occuparsi dei temi in cui crede e a portare avanti le proprie battaglie. Continueremo a scrivere articoli e a realizzare video che faranno ancora arrabbiare parecchie persone. Perciò, il nostro profilo è nuovamente online, la redazione è al lavoro e abbiamo ancora parecchie cose da raccontare.