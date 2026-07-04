Aldo Montano in ospedale per shock anafilattico: "Avevo avvisato il ristorante"

Paura per Aldo Montano, ricoverato d'urgenza in ospedale dopo essere stato colpito da un grave shock anafilattico provocato dalla caseina, una proteina del latte alla quale è fortemente allergico. L'episodio è avvenuto in un ristorante di Roma, dove l'ex campione di scherma aveva comunicato chiaramente al personale del locale la propria allergia prima di mangiare. A rendere pubblica la vicenda è stato lo stesso Montano attraverso il suo profilo Instagram. L'ex sciabolatore ha condiviso una fotografia che lo ritrae in ospedale con la maschera per l'ossigeno e ha raccontato le ore di paura vissute dopo la violenta reazione allergica. "Ancora una corsa in ospedale. Ancora adrenalina, paura, farmaci. Ancora una volta con la vita appesa a un filo", ha scritto.

La cena a Roma e la reazione allergica

Secondo il racconto di Montano, tutto è accaduto durante una cena in un ristorante della Capitale. Prima di consumare il pasto, l'ex schermidore avrebbe informato il personale della propria allergia alla caseina. Una precauzione indispensabile nel suo caso, dal momento che anche l'esposizione alla sostanza può provocare conseguenze estremamente gravi. Nonostante l'avvertimento, però, qualcosa sarebbe andato storto e Montano ha cominciato a manifestare i sintomi di una seria reazione allergica. Da quel momento è iniziata la corsa in ospedale, dove è stato sottoposto alle cure necessarie. "Sono allergico alla caseina. Non è un capriccio, non è una moda alimentare, non è un'intolleranza. È un'allergia potenzialmente mortale", ha spiegato il campione olimpico. Montano ha quindi ricostruito quanto accaduto: "Eppure è successo di nuovo. Durante una cena in un ristorante di Roma, dopo aver comunicato chiaramente la mia allergia, mi sono ritrovato a lottare per la vita".

"Nel 2026 tutto questo è inaccettabile"

Superata la fase più critica, l'ex schermidore ha deciso di trasformare la sua esperienza in una denuncia pubblica. Il suo messaggio non riguarda soltanto ciò che gli è accaduto, ma punta a richiamare l'attenzione sui rischi che corrono ogni giorno le persone affette da gravi allergie alimentari. "Nel 2026 è inaccettabile che ci siano ancora superficialità, impreparazione e una sottovalutazione così grave delle allergie alimentari", ha scritto Montano. Per l'olimpionico, comunicare un'allergia al personale di un ristorante non significa esprimere una preferenza o chiedere un trattamento particolare. In alcuni casi, quella comunicazione può fare letteralmente la differenza tra la vita e la morte. "Quando una persona informa il personale di avere un'allergia, non sta chiedendo un favore; sta consegnando la propria vita nelle mani di chi prepara e serve quel piatto". Parole dure, con cui Montano ha voluto sottolineare la responsabilità di chi lavora nella preparazione e nella somministrazione degli alimenti. Basta infatti una contaminazione, un ingrediente non segnalato o una procedura non rispettata per scatenare una reazione potenzialmente fatale. "Ogni volta che qualcuno minimizza, risponde con leggerezza o non segue i protocolli, sta mettendo a rischio una vita umana. Non esistono piccole distrazioni quando le conseguenze possono essere uno shock anafilattico".

Che cos'è la caseina e perché può essere pericolosa

La caseina è una delle principali proteine presenti nel latte e nei suoi derivati. Si trova quindi in numerosi alimenti, dai formaggi agli yogurt, ma può essere presente anche in prodotti meno immediatamente riconducibili al latte, come alcune salse, creme e preparazioni industriali. L'allergia alla caseina non va confusa con un'intolleranza alimentare. Nel primo caso, il sistema immunitario reagisce alla sostanza e, nelle situazioni più gravi, può innescare un'anafilassi. Lo shock anafilattico rappresenta la manifestazione più pericolosa della reazione e richiede un intervento immediato, generalmente con la somministrazione di adrenalina e il successivo trattamento in ospedale. È proprio questa distinzione che Montano ha voluto mettere in evidenza nel suo racconto. La sua, ha ribadito, non è una scelta alimentare né un disturbo da prendere alla leggera, ma una condizione che può avere conseguenze mortali.

Non era la prima volta

Per Aldo Montano, purtroppo, non si tratterebbe del primo episodio di questo tipo. L'ex campione avrebbe già dovuto affrontare in passato altri due shock anafilattici, nel 2010 e nel 2015. Quello avvenuto nelle ultime ore sarebbe dunque il terzo grave episodio legato alla sua allergia. Questa volta, però, Montano ha scelto di raccontare pubblicamente l'accaduto e di lanciare un appello affinché le allergie alimentari vengano affrontate con maggiore attenzione e preparazione, soprattutto nei luoghi in cui vengono preparati e serviti cibi. "Questa volta sono riuscito ad arrivare in ospedale. La prossima volta potrebbe non andare così, per me o per qualcun altro", ha scritto.

Una frase che restituisce tutta la paura vissuta dall'ex schermidore e che chiarisce il senso della sua denuncia. Dietro una disattenzione che può apparire banale, infatti, per una persona gravemente allergica può nascondersi un rischio enorme.

Le cure al Santo Spirito di Roma

Dopo la reazione allergica, Montano è stato portato all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove ha ricevuto le cure necessarie. Nel messaggio pubblicato sui social, l'ex campione ha ringraziato il personale sanitario che lo ha assistito durante l'emergenza, citando in particolare le dottoresse Roberta e Annalisa e Tiziano del pronto soccorso. Un ringraziamento è andato anche a Gian Marco D'Esubio, definito da Montano il suo "driver coraggioso", che lo avrebbe aiutato durante la corsa verso l'ospedale.

La paura, fortunatamente, ha lasciato spazio al sollievo, ma l'olimpionico di Atene 2004 ha voluto concludere il suo racconto con un appello che va oltre la sua esperienza personale. È ora che le allergie alimentari vengano trattate per quello che sono: un'emergenza potenziale, non un dettaglio da ignorare. Perché tra una cena e una tragedia, a volte, c'è solo un errore".