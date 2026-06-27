Allarme sciita a Milano, l'invasione islamica in piazza diretta dall'imam pro Khamenei

Raramente i musulmani sciiti fanno rumore. Le piazze pro Pal a cui oramai due anni siamo abituati, che prima del suo arresto erano capeggiate da Mohammad Hannoun, erano espressione dell’islam sunnita. Così come lo sono la festa del sacrificio e quella di fine Ramadan. C’è però una ricorrenza in cui tutti gli sciiti scendono in piazza, ed è quella dell’Ashura e ieri la stazione di Milano centrale è stata letteralmente invasa da migliaia di loro, che hanno diviso il corteo in due parti nascondendo le donne dietro un furgone.

Ma c’è un volto in particolare che non è passato inosservato, ed è quello di Ali Faeznia, imam del centro sciita milanese Imam Ali, la cui sede risulta di proprietà del Consolato iraniano (quindi diretta propaggine del regime in Italia) e in cui hanno commemorato la morte dell’ayatollah Khamenei, avvenuta il 28 febbraio 2026, così come hanno elogiato il generale iraniano Qasem Soleimani, fino alla sua morte a capo della Niru-ye Qods, l’unità delle Guardie della Rivoluzione responsabile per la diffusione dell’ideologia khomeinista fuori dalla Repubblica Islamica.

Non si tratta di un centro qualunque, ma di un luogo in cui si mette in atto la propaganda della

teocrazia, recentemente salito agli onori della cronaca per via di due frequentatori della moschea finiti nell’indagine del pm di Milano Alessandro Gobbis e dei Ros per via di minacce ai dissidenti iraniani residenti in Italia.