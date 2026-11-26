Antonio Saccoccio, 65 anni, originario di Formia, ed Emanuele Lo Russo, 36 anni, di Roma. Sono loro le prime due vittime italiane della guerra in Medio Oriente. Entrambi tecnici civili della Rheinmetall Italia, hanno perso la vita in Kuwait in un’esplosione avvenuta a seguito di un attacco di droni. A confermare la morte dei due connazionali è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante il question time al Senato. Nell’esplosione sono rimasti uccisi anche un tecnico pakistano e un capitano dell’esercito kuwaitiano.

I due italiani si trovavano nel Paese del Golfo per ragioni professionali. Dipendenti della società attiva nel settore della difesa, Saccoccio e Lo Russo erano impegnati in attività di manutenzione delle apparecchiature in dotazione alle Forze armate locali. Non erano dunque militari, ma personale civile specializzato. A chiarire la natura dell’incarico dei due connazionali è stata la Farnesina in una nota diffusa dopo la comunicazione del titolare degli Esteri a Palazzo Madama.

Il ministero degli Affari esteri sta seguendo la vicenda in stretto raccordo con l’ambasciata italiana in Kuwait, che si è immediatamente attivata per ricostruire quanto accaduto e fornire assistenza alle famiglie delle vittime. La rappresentanza diplomatica è in costante contatto con le autorità locali per seguire gli sviluppi della situazione e assicurare ai familiari dei due tecnici tutte le informazioni necessarie.

La Rheinmetall, gruppo per il quale lavoravano i due tecnici italiani, è la principale industria tedesca nel settore degli armamenti. Fondata nel 1889 da Heinrich Ehrhardt, ebbe un ruolo di primo piano nella produzione di equipaggiamenti militari per la Wehrmacht durante la Seconda guerra mondiale. Il gruppo opera anche nel comparto automobilistico e vanta rapporti commerciali con le Forze armate del Kuwait: lo scorso luglio aveva annunciato la prima commessa ricevuta dalla Marina kuwaitiana per la fornitura di sistemi di protezione antimissile destinati a otto unità navali della classe Al Dorra.