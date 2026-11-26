I collaboratori di Pro Vita & Famiglia erano ancora nella sede romana di viale Manzoni quando la polizia ha chiesto loro di abbassare le saracinesche. È il racconto dell’associazione che ieri sera, intorno alle 21, ha denunciato il lancio di bottiglie, oggetti e petardi contro i suoi uffici. Ad agire, secondo Pro Vita, sarebbero state alcune attiviste provenienti dal corteo di Non Una Di Meno. “Il solito vandalismo dei collettivi transfemministi”, si legge nella nota.

La protesta era cominciata in piazza Pia, a pochi passi dal Vaticano. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il movimento aveva organizzato un presidio per contestare gli Stati generali della natalità, in programma all’Auditorium Conciliazione. Le manifestanti hanno superato un primo sbarramento nel tentativo di raggiungere la sede del convegno. A fermarle, prima che potessero avanzare lungo via della Conciliazione, sono stati gli agenti in tenuta antisommossa. Ne sono seguiti urla e spintoni. “Abbiamo le mani nude, questa giornata è nostra”, hanno gridato le manifestanti.

In serata la denuncia da viale Manzoni, dove, stando alla nota, i collaboratori erano rimasti bloccati all’interno. Pro Vita ha richiamato il precedente di tre anni fa e denunciato una “violenza inaudita e ideologica contro di noi”: “Lo fanno proprio oggi, mentre noi abbiamo ricordato che la difesa delle donne non esclude nessuno, nemmeno le più indifese: quelle ancora nel grembo materno. Non ci faremo intimidire. Grazie alle Forze dell’Ordine per essere intervenute”.

Come evidenziato in precedenza, anche nel 2023 le transfemministe attaccarono la sede di Pro Vita e Famiglia: nell’occasione fu anche rinvenuto un piccolo ordigno esplosivo all’interno degli uffici.