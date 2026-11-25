È morta a 87 anni a Berlino Vera von Lehndorff, conosciuta in tutto il mondo con il nome di Veruschka. A riferire la notizia sono state fonti vicine alla famiglia, citate dalla Deutsche Presse-Agentur. Figura iconica della moda internazionale, è stata tra i volti più riconoscibili degli anni Sessanta e una delle prime supermodelle capaci di trasformare la propria immagine in un fenomeno culturale. La sua fama non si è limitata alle passerelle e alle copertine: nel 1966 conquistò anche il pubblico del cinema con una partecipazione a “Blow-Up”, il celebre film diretto da Michelangelo Antonioni.

Dagli esordi a Firenze al successo internazionale

Nata il 14 maggio 1939 a Königsberg, nella Prussia orientale, oggi Kaliningrad in Russia, Vera apparteneva a una famiglia aristocratica. La sua infanzia fu segnata dalla tragedia: quando aveva appena cinque anni, il padre Heinrich von Lehndorff venne giustiziato dai nazisti per aver preso parte al complotto del 20 luglio 1944 contro Adolf Hitler. La madre fu internata e le figlie vennero separate dalla famiglia. Dopo essersi trasferita ad Amburgo, Veruschka studiò arte a Firenze. Fu proprio nella città italiana che, nel 1959, venne notata dal fotografo Ugo Mulas. Quello che inizialmente sembrava un incontro casuale si trasformò nell’inizio di una carriera straordinaria. Lavorò tra Parigi, New York e Monaco, adottando il nome d’arte con cui sarebbe diventata famosa. A New York trovò una sostenitrice importante in Diana Vreeland, allora direttrice di Vogue.

Il volto che ha cambiato la fotografia di moda

Alta oltre un metro e ottanta, con gli zigomi scolpiti, lo sguardo azzurro e lineamenti particolarmente riconoscibili, Veruschka divenne una presenza ricorrente sulle principali riviste internazionali. Apparve per tredici volte sulla copertina dell’edizione americana di Vogue, oltre che su quelle delle edizioni britannica, francese e italiana. Tra i grandi fotografi che la ritrassero ci furono Richard Avedon, Irving Penn, David Bailey e Francesco Scavullo. Fu proprio Avedon a definirla “la donna più bella del mondo”. La modella, però, non si limitò a incarnare un ideale di bellezza; fece della trasformazione il tratto distintivo della propria immagine. Poteva apparire sofisticata, androgina, selvaggia o profondamente femminile, giocando con il corpo e con il trucco in modo innovativo. Nel 1966 realizzò anche un servizio fotografico in cui posò completamente nuda, ricoperta soltanto di body painting.

La carriera al cinema

Il grande pubblico la ricorda anche per la sua apparizione in “Blow-Up” (1966), il capolavoro di Michelangelo Antonioni ambientato nella Londra degli anni Sessanta. Nel film interpretò se stessa in una celebre sequenza in cui posa davanti all’obiettivo del protagonista, interpretato da David Hemmings. La sua esperienza sul grande schermo proseguì molti anni dopo con “Casino Royale” (2006), dove vestì i panni di una giocatrice di poker. Nel 1971 fu inoltre protagonista di “Veruschka - Poetry of a Woman”, film diretto dal fotografo Franco Rubartelli, suo compagno per diversi anni.

L’arte e l’impegno civile

Dopo aver lasciato temporaneamente il mondo della moda nel 1975, Veruschka si dedicò a progetti artistici sperimentali, collaborando con lo scultore e pittore tedesco Holger Trülzsch. Insieme realizzarono una serie di autoritratti fotografici d’avanguardia, nei quali il suo corpo dipinto si confondeva con elementi naturali e architetture. Nel 1971 partecipò anche a una campagna pubblica a favore della legalizzazione dell’aborto in Germania Ovest, comparendo insieme ad altre 27 donne sulla rivista “Stern” sotto il titolo “Wir haben abgetrieben!” (“Abbiamo abortito!”). Negli anni successivi tornò occasionalmente a sfilare, tra cui per Chanel nel 1994 e per Giles Deacon a Londra nel 2011. Nel 2017 partecipò inoltre a un progetto fotografico per Acne Studios. Nel 2011 aveva pubblicato la sua autobiografia, “Veruschka - Mein Leben”. Negli ultimi anni aveva scelto di vivere lontano dai riflettori, nella sua casa di Berlino. Come riferisce la Bild, aveva però continuato a coltivare il rapporto con le nuove generazioni di artisti, mantenendo vivo il dialogo con il mondo creativo fino alla fine. Un legame con l’arte che aveva accompagnato tutta la sua vita, ben oltre la stagione del successo sulle passerelle.