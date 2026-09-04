“Aura Battle”, la nuova sfida virale che porta i ragazzi dai social alle piazze ed ha conquistato anche il Papa

Tra le tante challenge che ogni giorno invadono i social e che non di rado finiscono per trasformarsi in sfide pericolose o comportamenti rischiosi, arriva anche un fenomeno che, almeno nella sua versione dal vivo, racconta una storia diversa. Sono le “Aura Battle”, sfide nelle quali i ragazzi si affrontano a colpi di pose, meme, gesti, fantasia e autoironia. Nessuno scontro fisico e nessuna prova estrema: l’obiettivo è conquistare il pubblico e dimostrare di avere più “aura” dell’avversario. E il campo di gara, sempre più spesso, non è soltanto lo schermo, ma anche la piazza.

Ma che cosa significa esattamente “aura”? Il termine circola ormai da qualche anno nel linguaggio dei giovanissimi e indica, in modo molto semplificato, quella particolare combinazione di sicurezza, carisma e capacità di catturare l’attenzione. Per chi è cresciuto con Dragon Ball, richiama l’energia che i personaggi sprigionano quando raggiungono nuovi livelli di potenza. Nel linguaggio dello sport, invece, parlare dell’“aura” di un atleta significa riconoscergli una sicurezza e un carisma che vanno oltre le sue prestazioni. Sui social, soprattutto su TikTok, il significato si è trasformato ulteriormente, fino a diventare quasi un punteggio virtuale: misura quanto una persona riesca a essere “cool”, iconica o semplicemente capace di prendersi la scena senza sembrare impegnata a farlo.

Anche Papa Leone XIV si è prestato al gioco, riproducendo con le mani il celebre gesto del “six-seven”, uno dei tormentoni più riconoscibili della cultura digitale della Gen Z e della Gen Alpha. Nel gergo dei ragazzi, si potrebbe dire che in quel momento abbia “accumulato aura”.

Come si accumulano i punti

Il meccanismo ricorda quello di un videogioco. Una posa riuscita, una battuta, un gesto particolarmente sicuro o una trovata capace di sorprendere possono far guadagnare punti immaginari. Al contrario, una figuraccia o un momento imbarazzante possono farli perdere. Da questa idea nasce il cosiddetto Aura Farming, espressione presa in prestito dal mondo dei videogame per indicare l’azione di accumulare punti. L’aura diventa così una sorta di capitale simbolico; più si riesce a conquistare l’attenzione degli altri, più cresce il proprio “punteggio”.

Il duello arriva nelle piazze

Le Aura Battles trasformano questo meccanismo in una sfida dal vivo. Due ragazzi si posizionano uno di fronte all’altro, mentre intorno si raduna una folla. Non servono forza fisica o particolari abilità sportive: la gara si gioca sulla presenza scenica. Pose, balletti, espressioni, gesti, imitazioni e riferimenti ai meme diventano gli strumenti con cui cercare di superare l’avversario. Può entrare in scena il “Siuuu” di Cristiano Ronaldo, il mewing, la posa diventata virale che mette in evidenza la mascella, oppure il “six-seven”, tormentone ripetuto dai giovanissimi. A stabilire chi ha avuto più successo è il pubblico. Applausi, risate e tifo diventano il metro con cui misurare l’aura conquistata. In alcune occasioni, oltre alla popolarità del momento, è previsto anche un premio in denaro.

Dal Brasile al resto dell’America Latina

Le prime battle organizzate sono comparse in Brasile, per poi diffondersi rapidamente in Messico, Argentina, Perù, Bolivia, Paraguay e in altri Paesi del Centro e del Sud America. In Messico, in particolare, le sfide hanno portato gli adolescenti nelle piazze, trasformando un linguaggio nato sui social in una forma di spettacolo dal vivo. Il successo del fenomeno si inserisce nel modo in cui Gen Z e Gen Alpha comunicano attraverso video brevi, meme e contenuti immediatamente riconoscibili. La logica della popolarità, normalmente affidata a visualizzazioni e like, viene così trasferita davanti a un pubblico reale.

Una challenge senza prove estreme

È proprio qui che il fenomeno presenta un elemento in controtendenza rispetto a molte altre challenge diventate virali. Le Aura Battles, nella loro forma descritta dal fenomeno, non richiedono comportamenti pericolosi né prove fisiche estreme. Al contrario, premiano la fantasia, la capacità di improvvisare e soprattutto l’autoironia. Per partecipare bisogna esporsi davanti agli altri, superare la vergogna e accettare di poter diventare, per qualche secondo, il bersaglio delle risate del pubblico. Il meccanismo può quindi trasformare l’imbarazzo in un’occasione di divertimento e confronto. C’è anche un’altra conseguenza; la versione dal vivo porta fuori dallo schermo una parte della socialità dei giovanissimi. Al posto di una platea virtuale di follower ci sono persone presenti fisicamente, con cui condividere una performance, una risata o semplicemente qualche minuto di gioco.

Dalle piazze latinoamericane all’Italia

Il “linguaggio dell’aura” ha superato i confini dell’America Latina ed è arrivato anche in Europa, Italia compresa. Nel nostro Paese era stato organizzato a Buggerru, in provincia di Cagliari, un appuntamento dedicato alle Aura Battles. Gli organizzatori lo avevano presentato come “una prima tappa” di un tour ufficiale, ma l’evento è stato annullato a causa del maltempo. La cancellazione non significa però che il fenomeno non sia presente in Italia. Sui social circolano già numerose sfide amatoriali, con video capaci di raccogliere rapidamente migliaia di visualizzazioni e diventare virali.