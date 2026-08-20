Bimba di 4 anni muore per sospetta difterite a Palermo: “Non era vaccinata”

Una bimba di 4 anni è morta all’ospedale dei Bambini di Palermo per una sospetta difterite, una malattia scomparsa da più di 10 anni in Italia. La bambina non sarebbe stata vaccinata.

La salma è stata sequestrata dalla Procura che, oltre a disporre l’autopsia, cercherà di capire come mai la piccola non fosse stata sottoposta alla vaccinazione obbligatoria e se le procedure ospedaliere siano state corrette.

La piccola si chiamava Anna Rosa Bartolotta. Era entrata in ospedale la prima volta giovedì scorso accusando sintomi come febbre, vomito e inappetenza. Dopo i primi esami disposti dai medici la piccola era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, mentre i genitori erano stati invitati a tornare subito in pronto soccorso in caso di problemi. Due giorni dopo le dimissioni, però, la temperatura corporea era alta nonostante i farmaci.

Durante gli accertamenti sarebbe emerso che la bimba non era stata vaccinata per scelta della famiglia. Sentiti dai medici, i genitori, originari dello Zen, avrebbero raccontato di non avere vaccinato la figlia perché una parente era autistica e temevano che fosse colpa del vaccino.

La bambina quindi è stata nuovamente ricoverata e quando le condizioni si sono aggravate la piccola è stata portata nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Di Cristina dove è deceduta.

“Abbiamo fatto di tutto per salvarla dal momento in cui l’abbiamo presa in carico”, dice il direttore sanitario dell’ospedale Civico Domenico Cipolla, “Purtroppo non c’è stato l’esito sperato. Da anni non si registravano casi del genere. Attendiamo l’esito dell’istituto superiore di sanità, ma dalle analisi effettuate la causa della morte sembra essere dovuto a difterite. Un’infezione gravissima che può essere letale. È da due giorni che siamo impegnati nel tentare di salvare la piccola di quattro anni e mezzo che non era vaccinata come hanno riferito i genitori”.

La difterite - come precisa il ministero della Salute - è una malattia infettiva acuta, potenzialmente fatale, a notifica obbligatoria, causata da ceppi appartenenti alla specie Corynebacterium diphtheriae produttori di tossina. Rara nei paesi industrializzati, endemica in altre zone del mondo, in Italia dal 2000 sono cinque i casi segnalati. Quella contro la difterite è una delle vaccinazioni obbligatorie per i bambini insieme a quelle per tetano, pertosse, poliomielite, epatite e altre.