Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto, in tarda mattinata al Pilastro a Bologna. In base a quanto si apprende, era in corso un controllo di polizia in via Svevo: a chiamare il 113 sono stati alcuni residenti dopo che l'uomo, nello spazio dei garage, aveva dato in escandescenze. Una volante è arrivata sul posto e - in base alle prima informazioni - anche il 118.L'uomo avrebbe dato dei colpi alla volante della polizia; gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero poi spruzzato all'uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. Il 43enne, secondo le prime informazioni, avrebbe poi accusato un malore ed è deceduto.
Nazionale |A Bologna
Dà in escandescenze, viene ammanettato davanti ai sanitari e ha un malore. Morto 43enne marocchino
A chiamare i poliziotti e 118 i condimini che lo hanno trovato in escandescenze. Poi i colpi alla volante, lo spray urticante e le fascette ai polsi, ma durante l'arresto l'uomo ha avuto un malore
Commenti
A partire dal 23 luglio sarà necessario aggiornare la password del tuo account.
Segui la procedura guidata "Hai dimenticato la password?", tutti i dati e le informazioni del tuo profilo rimarranno invariati.