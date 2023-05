La coppia, la donna tedesca, l'anziano: chi sono le vittime dell'alluvione in Emilia-Romagna

Si aggrava di ora in ora il bilancio della tragica alluvione che ha colpito e continua a insistere sull'Emilia-Romagna: fino a questo momento, la conta delle vittime è arrivata a cinque di cui fanno parte due coniugi, un anziano, una donna di nazionalità tedesca e il corpo senza vita di una quinta persona che deve ancora essere indentificato. A questi bisogna aggiungere anche quattro dispersi come dichiarato dal prefetto di Forlì, Antonio Corona.

Chi erano i coniugi

Sulla strada per Ronta, frazione di Cesena, sono stati travolti dall'esondazione del fiume Savio Sauro Manuzzi, 70 anni, e la moglie Palma Maraldi di oltre sessanta che, sebbene il suo corpo non sia ancora stato ritrovato, è considerata morta. L'area della tragedia è compresa tra Ronta e San Martino in Fiume: i due erano molto conosciuti e apprezzati perché titolari di un'impresa agricola di zona. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero usciti da casa nella tarda serata di ieri per controllare che l'azienda non fosse in pericolo a causa degli allagamenti che hanno coinvolto gran parte dell'area quando sarebbero stati travolti da una piena del fiume. Il Corriere spiega che l'allarme è stato lanciato dalla figlia di 33 anni.

Un anziano annegato in casa

Sempre nelle scorse ore, a Forlì, un anziano è annegato trovandosi in casa a causa della rottura degli argini del fiume Montone: si è miracolosamente salvata la moglie riuscita in tempo a salire ai piani superiori mentre il coniuge non è riuscito a scappare via dal piano inferiore rimanendo intrappolato fatalmente. Il suo corpo è stato ritrovato solamente dopo ore e ore di ricerche: ricordiamo che soltanto nelle ultime ore gli interventi dei vigili del fuoco sono stati centinaia per mettere in salvo le persone e provare a liberare garage e scantinati dalla furia delle acque.

Tedesca travolta a Cesenatico

Sul litorale di Cesenatico, sempre in provincia di Forlì-Cesena, una donna è stata trovata morta sulla spiaggia di Zadina sul litorale nord come ha confermato lo stesso sindaco, Matteo Gozzoli. Mentre sono già iniziate le indagini dei carabinieri si apprende che si tratta di una tedesca: al vaglio le dinamiche della tragedia dal momento che non è detto si possa trattare di una morte da affogamento soltanto perchè il corpo è stato ritrovato in spiaggia ma potrebbe essere anche stato trascinato lì dalla furia delle acque. Non è esclusa nemmeno l'ipotesi che la morte non abbia nulla a che vedere con l'alluvione delle ultime ore.