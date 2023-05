Allerta meteo, ancora maltempo in Emilia-Romagna: morti e dispersi. Tutti gli aggiornamenti

Il maltempo non dà tregua ai cittadini dell’Emilia Romagna. Alluvioni ed esondazioni stanno colpendo duramente la regione, da diverse ore battuta da una pioggia copiosa. Il bilancio del cattivo tempo fino a questo momento è drammatico: tre morti e diversi dispersi. Un uomo, che nel tardo pomeriggio di ieri risultava tra le persone scomparse, è stato poi trovato nella notte morto a Forlì, viveva al piano terra di una casa invasa dall'acqua del vicino fiume Montone. Un'altra vittima è stata segnalata a Ronta di Cesena dove è stato trovato morto un 70enne: il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Risulta ancora dispersa la moglie. La terza vittima era una donna tedesca di Cesenatico che abitava sul litorale di Zadina.

Continuano le evacuazioni

Intanto, sono migliaia le persone evacuate in conseguenza delle strutture allagate e dei fiumi esondati, che hanno rotto gli argini in più punti. A Cesena molti residenti sono stati costretti a salire sui tetti, in attesa di essere portati in salvo dagli elicotteri. A Forlì il sindaco ha dichiarato: "La peggiore situazione mai vissuta" . Scuole chiuse anche per oggi a Bologna e negli altri comuni colpiti. Critica è la situazione a Faenza, nel Ravennate, dove l'acqua è entrata nel centro abitato e molte persone sono state allontanate. Sempre nel Ravennate è esondato nella notte il fiume Santerno e ci sono state nuovi evacuati accolti nei centri allestiti.

Riccione allagata

Il centro balneare di Riccione è praticamente sott'acqua, anche se la situazione è in netto miglioramento. Nel Bolognese è esondato anche il fiume Sillaro. Si moltiplicano intanto le foto e i messaggi sui social media di persone che a Faenza, nel Ravennate, nel Cesenate chiedono aiuto poiché le loro case sono invase dall'acqua. Tra cancellazioni e ritardi è interrotta in molti tratti la circolazione dei treni. Intanto continua a piovere: è stato calcolato che sono caduti 130 mm di pioggia in sole 24 ore e le previsioni non promettono nulla di buono: su buona parte della regione Emilia Romagna anche per oggi è stata emessa una nuova allerta meteo rossa per fiumi, frane e mareggiate.

Transito sconsigliato

A causa delle forti piogge che da oltre 24 ore stanno interessando in particolare i settori orientali dell'Emilia-Romagna, si stanno determinando diffusi allagamenti nell'area romagnola, dove in molti casi lungo la A14 l'acqua ha raggiunto il piano viabile. Il transito "è sconsigliato" e non è esclusa "la possibilità di chiudere temporaneamente al traffico alcuni tratti della stessa A14 tra Castel San Pietro e Cattolica" . Lo ha comunicato Autostrade per l'Italia. Visti gli allegamenti, viene evidenziato, "al fine di preservare la circolazione lungo i tratti interessati e consentire il passaggio dei mezzi di soccorso, in corrispondenza di alcuni attraversamenti di corsi d'acqua è stato necessario ridurre il numero di corsie transitabili" .

I dispersi in provincia di Forlì-Cesena

Almeno quattro persone, fino ad ora, risultano disperse nella provincia di Forlì-Cesena, dove sono impegnati circa 600 vigili del fuoco. Secondo quanto si apprende dai soccorritori, una persona sarebbe dispersa a Cesena e tre a Forlì. "L'area interessata è enorme – ha fatto sapere la protezione civile – siamo di fronte sia fenomeni alluvionali che franosi. La notte è stata decisamente complicata, i soccorsi non si sono fermati hanno volato anche gli elicotteri per attività di soccorso. Una criticità che non passa, le piogge continueranno fino a metà giornata. In alcuni casi abbiamo avuto difficoltà a muovere le persone che non volevano lasciare le proprie case” .

Le strade chiuse

A causa della presenza di ostacoli in carreggiata, è stata temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 65 "Della Futa", nel tratto in corrispondenza del km 55,600 in località Livergnano (Bologna). Lo ha reso noto l’Anas. Bloccata al traffico anche la strada statale 71 "Umbro Casentinese Romagnola", in entrambe le direzioni, dal km 226,800 al km 233,000 in località Sarsina (Forlì - Cesena). A causa di un allagamento, la strada statale 253 "San Vitale" è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dal km 21,000 al km 18,000 in località Villa Fontana (Bologna).