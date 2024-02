Elkann, un tesoretto da 900 milioni

Novecento milioni di dollari sui conti di John, Lapo e Ginevra Elkann sono stati individuati dalla Guardia di Finanza di Torino, nel 2023, nel corso di un accertamento anti riciclaggio nei confronti della P fiduciaria. E su queste cifre, di cui ha dato ieri per primo notizia il Fatto, i nipoti dell’Avvocato avrebbero già effettuato una prima transazione con il Fisco per regolarizzare, in parte, loro posizioni. È un passaggio molto interessante che dà conto dei primi risultati dell’indagine della procura torinese, al lavoro sull’eredità Agnelli da fine 2022.

Setacciando il decreto di perquisizione, si legge che solo tre mesi dopo quell’accertamento della finanza il numero uno di Stellantis decise di presentare «dichiarazioni integrative» con riguardo agli anni di imposta 2019-2020-2021. E in quelle dichiarazioni per la prima volta avrebbe dato conto dell’esistenza di redditi «tramite Cfc» tra cui la Blue Dragons Ag, presso la Tremaco, il family office di Eschen e la Dancing Tree Ag. Nei giorni scorsi è stata disposta anche un’ispezione sulle opere d’arte individuate durante le perquisizioni. Tornando alla questione per l’eredità.

Secondo la tesi di Margherita presentata ai magistrati, dall’inventario numero 4704 del 31 ago sto 2020 (mostrato in anteprima da Report) dell’eredità della vedova del Senatore, mancherebbe un tesoro da circa 3 miliardi: non solo le quote da 1,9 miliardi della Dicembre, la cassaforte della holding degli Elkann, ma anche altri 500 milioni di euro in 16 società off-shore, oltre ad alcuni immobili. Un patrimonio di cui la figlia non era a conoscenza ai tempi del patto successorio del 2004 con cui rinunciava alle eredità in cambio di 1,2 miliardi. Agli atti dell’indagine ci sarebbero delle consulenze grafologiche della procura sulle «firme» (ritenute false) su «documenti di rilievo» di Marella. Tra quelle contestate ci sono quelle apposte su documenti con cui la vedova dell’Avvocato ha ceduto le quote della Dicembre ai nipoti, sempre nel 2004. Allo stesso modo, per i pm - che cercano i documenti originali - non tornano le firme sulla modifica dell’oggetto sociale della società.