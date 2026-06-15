Estate 2026, tutti i divieti: multe fino a 3mila euro per chi preleva sabbia

La stagione estiva è entrata nel vivo: calendario e bel tempo spingono sempre più persone sui litorali e sulle spiagge italiane soprattutto nei fine settimana ma chi può permettersi un bagno e un po’ di tintarella anche nei giorni feriali. Per queste ragioni è importante conoscere alcune regole comportamentali dal momento che le sanzioni sono sicuramente più aspre rispetto agli anni precedenti ma anche per “conoscenza”, ovvero per tutti coloro che in buona fede possono commettere azioni che sono vere e proprie infrazioni.

Cosa succede in spiaggia

A tal proposito, chi pensa che portare a casa conchiglie e semplici ciottoli sia consentito si sbaglia: assieme alla sabbia, infatti, questa abitudine costa cara ed è disciplinata dal Codice della Navigazione e del Demanio. Le multe vanno da un minimo di 500 a un massimo di 3mila euro come avviene in Sardegna con una legge regionale (16/2017). Anche per questi casi, le Fiamme Gialle sono molto attive negli scali aeroportuali con controlli continui e regolari.

I divieti sul fumo

Rispetto agli anni precedenti, sono aumentate le zone non fumatori anche all’aria aperta così da limitare l’impatto ambientale dei mozziconi di sigaretta che spesso vengono gettati dove viene meglio. Un’ordinanza del maggio 2026 estende, a Rimini, il divieto di fumo a tutte le aree dove si trovano gli stabilimenti balneari con alcune eccezioni appositamente segnalate. Chi sgarra può pagare multe da 25 a 500 euro. Le zone non fumatori comprendono anche le sigarette elettroniche e il tabacco riscaldato: come ricorda IlMessaggero, a Ostia non si può fumare entro 5 metri dalla riva del mare fino al 30 ottobre 2026.

Gli altri divieti

Attenzione a non accendere fuochi, falò e griglie in spiaggia con multe severe che variano da un minimo di 500 a un massimo di mille euro. Pernottare o “campeggiare” nelle spiagge è severamente vietato. Ombrelloni e sedie, poi devono essere rimosse dalle spiagge libere entro le ore 20. Una novità di quest’estate riguarda Bibione dove sono state installate 120 piazzole per i single: ognuno ha a disposizione un lettino da una piazza e mezzo.

Ormai di uso comune, non si potranno far volare i droni lungo i litorali per questione legate sia alla sicurezza ma anche e soprattutto per la privacy. Chi desidera ascoltare musica ad alto volume si prepari a pagare potenziali multe comprese tra 50 e 500 euro.

Fondamentale, poi, saper dove andare fare il bagno: le zone d’Italia che non sono balneabili “costano” fino a mille euro per chi decidesse di immergersi ugualmente. Per non sbagliare basta collegarsi con il sito web dell’Arpa o con “Il Portale dell’Acqua”.