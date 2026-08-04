Milano sa riconoscere i valori dei suoi grandi figli

Ci sono città che vengono raccontate attraverso i loro monumenti, i loro grattacieli, i loro numeri. E poi ci sono città che trovano la propria identità nelle persone che le hanno rese migliori. In questi giorni Milano saluta due uomini profondamente diversi, eppure sorprendentemente vicini. Don Antonio Mazzi e Franco Baresi. Uno sacerdote, l’altro calciatore. Uno ha dedicato la vita agli ultimi, l’altro ha conquistato il mondo dello sport. Uno ha costruito comunità per restituire speranza ai ragazzi travolti dalle dipendenze, l’altro ha fatto sognare milioni di persone indossando una maglia diventata simbolo di appartenenza.

Entrambi hanno insegnato che la vera autorevolezza nasce dall’esempio. Milano li aveva accolti entrambi, facendoli diventare milanesi nel senso più genuino. Perché milanese non è soltanto chi nasce all’ombra della Madonnina, ma chi contribuisce a rendere questa città più forte, più giusta, più capace di guardare avanti.

Don Mazzi lo ha fatto scegliendo di stare accanto a chi aveva perso tutto, perfino la fiducia in sé stesso. Con Exodus ha dimostrato che nessuna persona coincide con la propria fragilità e che nessuno è perduto per sempre. Dietro ogni dipendenza c’è sempre una persona che chiede di essere guardata prima ancora che giudicata. Don Mazzi ha restituito dignità a migliaia di giovani e alle loro famiglie, ricordandoci che una società si misura da come si prende cura dei più fragili. Franco Baresi ha educato senza mai voler fare il maestro. Lo ha fatto entrando in campo ogni domenica con il rigore di chi sa che il talento, da solo, non basta. Ha insegnato che la disciplina non limita la libertà, ma la determina; che il rispetto dell’avversario rende più grande la vittoria; che la leadership non si impone, ma si conquista con la coerenza quotidiana. In un calcio sempre più dominato dall’immagine, lui ha scelto la sobrietà. In un tempo che celebra l’individualismo, ha fatto della squadra, il suo Milan, il centro di tutto. La loro storia ci ricorda che una comunità cresce quando sa riconoscere il valore di chi costruisce, educa, serve. Non importa se lo si fa in un campo di calcio, in una comunità di recupero, in una scuola, in un’impresa o nelle istituzioni. Ciò che conta è vivere con l’impegno di lasciare il mondo un po’ migliore di come lo si è trovato. È questo il tratto più profondo di Milano. Una città che non domanda da dove vieni, ma che cosa sei disposto a dare. Una città severa, esigente, frenetica, ma capace di riconoscere il merito, il lavoro, la responsabilità e il servizio. Don Antonio e Franco Baresi appartenevano a mondi lontani. Ma hanno condiviso la stessa fedeltà a valori semplici e oggi quasi rivoluzionari come il dovere, la lealtà, il rispetto, la responsabilità verso gli altri. In un tempo che cerca continuamente nuovi modelli, dovremmo fermarci un momento a guardare le loro vite. Perché ci insegnano che la grandezza non coincide con la notorietà, ma con la capacità di lasciare un’eredità morale. Milano perde due uomini straordinari. Ma conserva ciò che hanno seminato. Finché una città saprà custodire esempi come i loro, continuerà a guardare al futuro con fiducia.