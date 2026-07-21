La famiglia Roggero va avanti: riaperta la gioielleria

La gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour è riaperta da questa mattina.

Lo ha confermato all'Ansa una delle figlie del gioielliere condannato per l'omicidio di due dei tre rapinatori che assaltarono il negozio nell'aprile del 2021. A occuparsi dell'attività mentre l'uomo, condannato a 14 anni e 9 mesi, si trova nel carcere di Bollate, saranno la moglie Mariangela Sandrone e una delle quattro figlie.