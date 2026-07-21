La gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour è riaperta da questa mattina.Lo ha confermato all'Ansa una delle figlie del gioielliere condannato per l'omicidio di due dei tre rapinatori che assaltarono il negozio nell'aprile del 2021. A occuparsi dell'attività mentre l'uomo, condannato a 14 anni e 9 mesi, si trova nel carcere di Bollate, saranno la moglie Mariangela Sandrone e una delle quattro figlie.
La famiglia Roggero va avanti: riaperta la gioielleria
Da questa mattina è riaperta la gioielleria di Mario Roggero, chiusa dal 14 luglio, il giorno prima della sentenza di Cassazione. Il cartello recitava "in attesa della sentenza, dopo 50 anni di onesto lavoro"
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