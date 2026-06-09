Fondazione Francesca Rava, 26 anni accanto ai bimbi più fragili

La vita e la speranza, dopo la morte e la tragedia. Nasce così la storia di Fondazione Francesca Rava - NPH Italia, ente senza fini di lucro in campo per aiutare i bambini in difficoltà in Italia e nel mondo. «Tutto inizia nel 1999, con la perdita di mia sorella Francesca in un incidente stradale. In cerca di dare un senso a quel che era successo, cominciai a dare consulenze gratuite al mondo del noprofit. Così incontrai Padre Wasson, fondatore di Nuestros Pequenos Hermanos (NPH). Dal 1954 salvava bambini orfani e abbandonati in America Latina secondo un principio semplice ma rivoluzionario: accompagnare ogni bambino dalla strada alla laurea. Voleva aprire una sede italiana. La sua esperienza mi colpì e portò ad aprire l'ufficio di raccolta fondi di NPH in Italia e di istituire, con l'appoggio dei colleghi di mia sorella, di amici e familiari, la Fondazione Francesca Rava. Era il 2000» racconta Mariavittoria, sorella di Francesca e presidente della Fondazione. Che, a distanza di 26 anni, continua la propria missione-azione in Italia e nel mondo. «Dal terremoto di Haiti nel 2010 a quello in Centro Italia nel 2016, dall'emergenza Covid nel 2020 alla guerra in Ucraina nel 2022, abbiamo aiutato un mondo di bambini e famiglie, collaborando con istituzioni, professionisti, volontari». Tra gli interventi più significativi della Fondazione c'è l'Ospedale pediatrico NPH Saint Damien di Haiti, realizzato e sostenuto grazie alla generosità di donatori e sostenitori. È l'unico ospedale pediatrico gratuito e antisismico dell'isola, una struttura che assiste circa 80mila bambini all'anno, offrendo cure, interventi chirurgici, servizi specialistici che, in molti casi, rappresentano l'unica possibilità di sopravvivenza. In Italia, invece, l'impegno della Fondazione si articola in progetti dedicati al contrasto della povertà sanitaria ed educativa, alla promozione del volontariato, all'inclusione sociale e al sostegno dei giovani più fragili, promuovendo iniziative come «In Farmacia per i Bambini», che ogni anno si attiva nella raccolta di farmaci e prodotti pediatrici per minori in difficoltà, oppure «Ninna ho», il primo progetto nazionale dedicato alla prevenzione dell'abbandono neonatale e dell'infanticidio. Ci sono poi programmi innovativi come «Palla al Centro», rivolto al reinserimento sociale dei giovani detenuti, «Borse del Cuore», che offre percorsi di orientamento e formazione professionale, e «Ci prendiamo cura di te» con cui vengono garantite visite specialistiche gratuite ai bambini che non potrebbero permettersele. Ci sono anche le adozioni a distanza, che con meno di 26 euro al mese consentono di garantire a un bambino acqua, cibo, istruzione, assistenza sanitaria e la possibilità di crescere all'interno di una comunità accogliente. In cambio, danno l'opportunità di «volergli bene e di fare del bene» spiega Mariavittoria.

Che, abituata a dare, solo per la Fondazione e, di riflesso, per tutte le persone in difficoltà riesce a chiedere. Chiede di destinare il 5x1000 alla Fondazione Francesca Rava NPH Italia il 5x1000, tra-sformando un gesto gratuito in un cambio di vita per un bambino (fondazionefrancescarava.org).