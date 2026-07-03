Giovani senza fissa dimora, minori e borseggiatori: la rete dei maranza che assedia il Colosseo

Una festa di compleanno di un 21enne egiziano con tanto di fuochi d’artificio è finita con agenti accerchiati e un’auto presa d’assalto. È successo mercoledì 1 luglio a Largo Gaetana Agnesi, il belvedere del Colosseo, dove il giovane straniero stava festeggiando insieme a un gruppo di amici. Dopo le segnalazioni dei residenti è intervenuta la polizia locale, ma i maranza hanno circondato gli agenti. Sul posto sono arrivati polizia e carabinieri e il clima è diventato ancora più rovente: alcuni ragazzi hanno colpito un’automobile con dei bastoni, sono saliti sul cofano e hanno tentato di entrare nel veicolo.

Come riportato dal Messaggero, quattro persone sono state fermate, mentre gli altri sono fuggiti verso la metropolitana o lungo via Cavour. Tra i fermati c’è il festeggiato, il cui permesso di soggiorno risulta scaduto. Il giovane ha dichiarato di averne già chiesto il rinnovo, non ha una residenza fissa e vive da amici a Pomezia. Un altro egiziano, nato nel 2007, è stato arrestato per resistenza e lesioni e denunciato per accensioni pericolose e danneggiamento. Gli investigatori stanno acquisendo i video della serata per identificare gli altri partecipanti.

Il caos al Colosseo si ripeterebbe ormai da mesi. Nella zona si sarebbe verificato anche un accoltellamento legato allo scontro con una banda rivale, mentre alcuni giovani sarebbero coinvolti in furti e borseggi ai danni dei turisti. “È uno schema che si ripete sempre uguale”, la sottolineatura del Capitano Nicolò Fulcheri a capo del Nucleo operativo della Compagnia dei carabinieri Roma Centro: “Arrivano a Largo Agnesi dalla zona della stazione Termini, usando i monopattini, o sfruttando il collegamento della metro B Colosseo. Da qui si muovono poi per le zone del Centro e qui ritornano a fine serata. Ci sono altri due punti di incontro che valgono allo stesso modo: piazza dell’Ara Coeli e Largo Arenula”.

La banda di maranza è composta soltanto da uomini, con età comprese tra meno di 16 e 30 anni. Alcuni sono arrivati in Italia come minori non accompagnati e vivono nelle case famiglia, altri non hanno una residenza o un domicilio stabile. I carabinieri intervengono in media due volte a notte. Le vittime principali sono i turisti che rientrano dai locali. “Le vittime predilette sono i turisti che uscendo dai locali, assonnati e stanchi, vengono facilmente derubati di quanto indossano. Proprio giovedì notte siamo intervenuti per una rapina compiuta ai danni di un turista statunitense del 2005 a cui era stata rubata una collanina. L’uomo ha descritto perfettamente i due ragazzi che lo avevano accerchiato e dopo una battuta del territorio li abbiamo trovati a Largo Agnesi, erano due cittadini egiziani, classe 2005 e 2006, che sono stati denunciati perché si erano già disfatti di quanto sottratto”, ha aggiunto Fulcheri.

Durante i controlli molti giovani vengono trovati con coltelli, serramanico o lame a scatto nascosti nei pantaloni. In alcuni casi hanno anche droga, soprattutto piccole quantità di hashish, che fanno scattare la segnalazione per uso personale.