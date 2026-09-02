Giulia Presutti fa un passo indietro dalla co-conduzione di Report: “Contesto complesso e delicato, scelta per aiutare il programma”

In una mail inviata al direttore dell’Approfondimento della Rai Paolo Corsini, Giulia Presutti annuncia un “passo indietro” dall’incarico di co-conduttrice di Report, “nella speranza - scrive la giornalista a quanto apprende l’ANSA - di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l’onore di contribuire. Una trasmissione così amata, che tanto ha dato al pubblico e alla nostra azienda, non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, né credo che il suo futuro possa essere legato a singoli nomi e singole personalità”.

“Caro direttore - scrive Presutti nella mail a Corsini - in un contesto così complesso e delicato come quello che si è venuto a creare, faccio volentieri un passo indietro, nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l’onore di contribuire”. “Una trasmissione così amata, che tanto ha dato al pubblico e alla nostra azienda - aggiunge - non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, né credo che il suo futuro possa essere legato a singoli nomi e singole personalità. Spero che Report continui a fare lo splendido lavoro di servizio pubblico che ha sempre fatto”. “Per quanto mi riguarda, caro direttore - conclude Presutti - sono a disposizione dell’azienda che tanto mi ha dato e alla quale intendo dare con passione tutto il mio impegno”.