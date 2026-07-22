Incendi, le fiamme minacciano una cittadina dell'Agrigentino. Evacuazioni in altre zone della Sicilia

Paura nell'Agrigentino, dove un incendio di vaste proporzione ha rapidamente raggiunto il centro abitato di Santo Stefano di Quisquina. L'allarme nelle prime ore di questa mattina, dopo una notte di forte apprensione durante la quale le autorità stavano già tenendo sotto controllo la zona a causa di alcuni roghi avvistati nella vicina Bivona.

Intorno alle 9.30 di stamani, considerate le dimensioni raggiunte dal rosso, sono state eseguite le prime evacuazioni di massa. Più di 100 persone sono state allontanate dalle loro case a scopo precauzionale. Purtroppo le fiamme si sono avvicinate velocemente alla cittadina, alimentate dalle violente raffiche di scirocco. In poco tempo, l'incendio ha raggiunto la periferia.

Sul posto stanno operando i canadair della forestale e diverse squadre dei vigili del fuoco. In arrivo anche i pompieri dei distaccamenti di Sciacca e Canicattì. Presenti anche i carabinieri e gli agenti di polizia. Per garantire la sicurezza dei cittadini, le autorità hanno disposto la chiusura della strada statale 118 "Corleonese Agrigentina" dal km 71 al km 73.

A destare molta preoccupazione è un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. I vigili del fuoco stanno presidiano queste aree, pronti a intervenire. Intanto, anche altre zone in Italia stanno bruciando. Restando in Sicilia, anche a Palermo e in provincia si è alle prese con incendi e importanti black out. Vigili del fuoco, uomini del corpo forestale e uomini della protezione civile si sono occupati di una decina di incendi. A peggiorare la situazione il vento e il grande caldo che sta ancora vessando il Sud Italia e le isole. Roghi sono stati segnalati a Borgo Nuovo e a Monte Pellegrino. Situazione critica a Montagna Longa, dove gli uomini hanno combattuto contro le fiamme per tutta la notte.

Brucia anche il bosco di Casaboli, a Monreale. Proprio a causa della situazione contingente è chiusa la strada statale 186 di Monreale, ed è stato messo a disposizione un percorso alternativo la statale 624 Palermo-Sciacca. Chiusa per ore l'A19 e bloccata anche la statale 113.