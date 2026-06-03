Incidente per Emanuele Pozzolo: fuori strada con il suv nel Biellese

Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale, è finito fuori strada a bordo del suo suv nel biellese ieripomeriggio mentre percorreva che porta a Cossato. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale. A quanto si apprende, Pozzolo sottoposto ad alcol test, è risultato con un tasso alcolmenico di molto al di sopra del limite.
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