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Nazionale |Il parlamentare è illeso

Incidente per Emanuele Pozzolo: fuori strada con il suv nel Biellese

La causa forse l'asfalto bagnato. Sottoposto ad alcoltest, il parlamentare è stato trovato con tasso alcolemico superiore al consentito

Incidente per Emanuele Pozzolo: fuori strada con il suv nel Biellese
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Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale, è finito fuori strada a bordo del suo suv nel biellese ieri

pomeriggio mentre percorreva che porta a Cossato. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale. A quanto si apprende, Pozzolo sottoposto ad alcol test, è risultato con un tasso alcolmenico di molto al di sopra del limite.

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