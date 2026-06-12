Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Nazionale |Articolo in aggiornamento

Tre alpinisti morti sul Gran Paradiso: due sono italiani. Corpi individuati a 3.600 metri

I tre sono precipitati mentre stavano salendo dalla parete Nord. Sul posto sta operando il Soccorso Alpino Valdostano per recuperare i corpi

Tre alpinisti morti sul Gran Paradiso: due sono italiani. Corpi individuati a 3.600 metri
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Articolo in aggiornamento

Tragedia in montagna. Tre alpinisti sono morti in un incidente sul Gran Paradiso. Secondo quanto si è appreso, due delle vittime sono italiane. Sul posto sta operando il Soccorso Alpino Valdostano per recuperare i corpi.

Precipitati dalla parete Nord

I tre alpinisti sono precipitati mentre stavano salendo dalla parete Nord. Dopo aver dormito al rifugio Federico Chabod, in Valsavarenche, a 2.750 metri di quota, sono partiti stamane, alle tre di mattina circa, in direzione della cima (4.061 metri). La chiamata di soccorso è arrivata alla centrale unica di Aosta poco dopo le 19.30, per il loro mancato rientro. Grazie anche a un localizzatore Gps, attivato da uno degli alpinisti, i corpi sono stati individuati a una quota di circa 3.600 metri.

Le operazioni di recupero da parte del soccorso alpino valdostano e del soccorso alpino della guardia di finanza di Entreves sono ancora in corso.

La salita, classificata come "Abbastanza Difficile Superiore" e "Difficile Inferiore", richiede un'ottima preparazione fisica, tecnica e la conoscenza dell'ambiente d'alta quota.

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica