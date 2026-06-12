Tre alpinisti morti sul Gran Paradiso: due sono italiani. Corpi individuati a 3.600 metri

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Tragedia in montagna. Tre alpinisti sono morti in un incidente sul Gran Paradiso. Secondo quanto si è appreso, due delle vittime sono italiane. Sul posto sta operando il Soccorso Alpino Valdostano per recuperare i corpi.

Precipitati dalla parete Nord

I tre alpinisti sono precipitati mentre stavano salendo dalla parete Nord. Dopo aver dormito al rifugio Federico Chabod, in Valsavarenche, a 2.750 metri di quota, sono partiti stamane, alle tre di mattina circa, in direzione della cima (4.061 metri). La chiamata di soccorso è arrivata alla centrale unica di Aosta poco dopo le 19.30, per il loro mancato rientro. Grazie anche a un localizzatore Gps, attivato da uno degli alpinisti, i corpi sono stati individuati a una quota di circa 3.600 metri.

Le operazioni di recupero da parte del soccorso alpino valdostano e del soccorso alpino della guardia di finanza di Entreves sono ancora in corso.

La salita, classificata come "Abbastanza Difficile Superiore" e "Difficile Inferiore", richiede un'ottima preparazione fisica, tecnica e la conoscenza dell'ambiente d'alta quota.