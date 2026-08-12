L’eclissi solare ha tenuto milioni di persone con la testa all’insù

L’eclissi solare, con la Spagna come principale punto di interesse, ha avuto inizio alle 17.34 (15.34 GMT) nel Mare di Bering: un affascinante fenomeno astronomico che, nel complesso, dura 264 minuti (poco meno di quattro ore e mezza), avendo fine nell’Oceano Atlantico.

Il culmine dell’eclissi si è verificato alle 19.46 (17:46 GMT) in prossimità dell’Islanda, dove la totalità è durata due minuti e 18 secondi.

Milioni di persone hanno rivolto gli occhi al cielo per assistere a un fenomeno raro che ha attraversato diverse aree dell’Europa.

A Madrid centinaia di persone si sono radunate nei pressi del Palazzo Reale. Nella capitale spagnola, infatti, la copertura era del 99% mentre in gran parte della Penisola iberica, nelle regioni del centro-nord l’eclissi è stata totale, per la prima volta dopo 100 anni.

In alcune zone d’Italia le nuvole hanno rovinato lo spettacolo, anche se il repentino calo della luminosità si è notato benissimo anche senza poter vedere distintamente il sole coperto dalla luna. Molti, invece, si sono accontentati delle immagini in diretta streaming trasmesse sui social o su internet.

Sul mar Tirreno intorno alle 20 l’eclissi è stata visibile con colori intensi tra il rosso fuoco e l’arancio. Uno spettacolo naturale mozzafiato, dopo che il sole, parzialmente oscurato dalla luna, è tramontato, un applauso entusiasta da parte delle persone presenti.