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L’eclissi solare ha tenuto milioni di persone con la testa all’insù

Era grandissima l’attesa per questo fenomeno. L’eclissi è stata totale in Spagna, Norvegia e Islanda. Qualche nube ha rovinato lo spettacolo in Italia

Redazione web
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L’eclissi solare, con la Spagna come principale punto di interesse, ha avuto inizio alle 17.34 (15.34 GMT) nel Mare di Bering: un affascinante fenomeno astronomico che, nel complesso, dura 264 minuti (poco meno di quattro ore e mezza), avendo fine nell’Oceano Atlantico.

Il culmine dell’eclissi si è verificato alle 19.46 (17:46 GMT) in prossimità dell’Islanda, dove la totalità è durata due minuti e 18 secondi.

Milioni di persone hanno rivolto gli occhi al cielo per assistere a un fenomeno raro che ha attraversato diverse aree dell’Europa.

A Madrid centinaia di persone si sono radunate nei pressi del Palazzo Reale. Nella capitale spagnola, infatti, la copertura era del 99% mentre in gran parte della Penisola iberica, nelle regioni del centro-nord l’eclissi è stata totale, per la prima volta dopo 100 anni.

In alcune zone d’Italia le nuvole hanno rovinato lo spettacolo, anche se il repentino calo della luminosità si è notato benissimo anche senza poter vedere distintamente il sole coperto dalla luna. Molti, invece, si sono accontentati delle immagini in diretta streaming trasmesse sui social o su internet.

Sul mar Tirreno intorno alle 20 l’eclissi è stata visibile con colori intensi tra il rosso fuoco e l’arancio. Uno spettacolo naturale mozzafiato, dopo che il sole, parzialmente oscurato dalla luna, è tramontato, un applauso entusiasta da parte delle persone presenti.

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