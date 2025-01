“È incinta?". Quelle nuove foto della Boccia

La cover del settimanale Oggi in edicola dal 23 gennaio

Maria Rosaria Boccia potrebbe essere incinta. È questo lo scoop lanciato dal settimanale Oggi domani in edicola, che ha pubblicato le foto della donna in prima pagina. Nelle immagini si vede un pancia sospetta sotto la maglia nera aderente indossata dalla donna. Le foto sono state scattate a Pompei, in un negozio di casalinghi non distante dalla sua abitazione. Il settimanale ha interpellato un ginecologo il quale ha sostenuto che " la pancia sembra molto naturale. In base alla mia esperienza, dovrebbe essere di sei mesi. Il concepimento dovrebbe risalire ai primi di luglio ".

Boccia è diventata un personaggio pubblico ad agosto 2024, quando ha iniziato a circolare il suo nome legato a quello del ministro Gennaro Sangiuliano. Boccia sarebbe dovuta diventare consulente del ministero ma poi improvvisamente quell'incarico non venne confermato dopo che l'iter era comunque stato avviato. Boccia ha quindi deciso di raccontare quella che è la sua verità sul caso e ha portato il ministro Sangiuliano, travolto dalle polemiche, alle dimissioni ai primi di settembre. Tra i due sono in corso querele reciproche, l'iter giudiziario è iniziato e mentre l'ex ministro si è chiuso nel silenzio suo caso dopo le dimissioni, Boccia ha già partecipato a diversi programmi televisivi.

Se Boccia fosse realmente incinta, la domanda su chi sia il padre del bimbo che porta in grembo non è banale, in quanto si intreccerebbe a doppio filo proprio con la querelle giudiziaria. Se l'analisi del medico fosse corretta, quando è scoppiato il caso lei era già incinta e ha deciso di non dichiararlo. Tuttavia, esiste un passaggio della vicenda Boccia-Sangiuliano che riguarda proprio la gravidanza, perché il ministro sul tema ha presentato un esposto: " La notizia (della gravidanza, ndr) mi ha sconvolto e ha in me confusamente ingenerato sentimenti di timore e allo stesso tempo di protezione: la vita non mi ha concesso la gioia di un figlio, e questo lei lo sapeva bene ".

Lei, infatti, pare abbia ai tempi detto al ministro di aspettare un figlio da lui ma poi la questione si è fatta più complicato di quanto i protagonisti avevano immaginato. Quale che sia la verità, adesso in qualche modo dovrà emergere.