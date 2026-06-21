Madre uccide la figlia di 13 anni e poi si toglie la vita: a trovarle in casa la sorella 19enne

Tragedia a Torino, dove una donna di 40 anni e la figlia di 13 anni sono state trovate morte all'interno dell'appartamento in cui vivevano, in via Domodossola. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori della Squadra Mobile, la donna avrebbe ucciso la ragazzi con una corda o un laccio prima di togliersi la vita.

Trovate in casa dalla figlia maggiore

A fare la drammatica scoperta è stata l'altra figlia della donna, una giovane di 19 anni, che una volta entrata nell'abitazione ha immediatamente allertato i soccorsi. Per la ragazza è stato necessario il trasferimento in ospedale a causa del forte stato di shock.

In fase di separazione dal marito

La donna, di origine romena, stava affrontando una fase di separazione dal marito. Al momento dei fatti l'uomo non si trovava in casa.

Gli agenti stanno lavorando per ricostruire con esattezza quanto accaduto e chiarire il contesto della tragedia.

L'ipotesi al momento privilegiata dagli inquirenti è quella di un omicidio-suicidio, ma gli accertamenti sono ancora in corso.