Nuova operazione di rimpatrio dall’Italia per soggetti irregolari sul territorio: 41 cittadini nordafricani sono stati condotti nei loro Paesi d’origine con un volo charter organizzato dalla Direzione centrale dell’immigrazione e della Polizia delle Frontiere, con il supporto dell’agenzia Frontex. L’aereo è partito da Milano Malpensa dove è salito un gruppo di stranieri e ha effettuato uno scalo a Roma Fiumicino, ha trasportato i soggetti sotto la scorta di personale specializzato degli uffici centrali e territoriali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sotto il monitoraggio di un rappresentante del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

I migranti che sono stati rimpatriati erano stati precedentemente ospitati nei Cpr in attesa di rientrare al loro Paese e, in alcuni casi, erano in carico dalle diverse questure. Nello specifico, gli stranieri gestiti dalle Questure di Cuneo, Monza e Vercelli provenivano dalle rispettive carceri, mentre un soggetto accompagnato dalla Questura di Mantova era internato dal 5 settembre 2023 nella locale Rems, dove era stato trasferito dal carcere milanese di San Vittore per scontare una pena per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Quasi tutte le persone coinvolte nell’operazione presentavano precedenti penali e di polizia per reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, o legati a droga e armi.

Rimpatriati 41 migranti, uno accusato di terrorismo

Tra i rimpatriati risulta anche un soggetto accompagnato dalla questura di Cremona, espulso su decreto del Ministro dell’Interno del 12 novembre 2026 per motivi di sicurezza nazionale e prevenzione del terrorismo. L’uomo era già sotto osservazione dal luglio 2024 per la sua adesione all’estremismo islamico, oltre che per atteggiamenti che avevano destato allarme nella popolazione locale e per una forte ostilità verso le forze dell’ordine. Nel marzo 2026, a Rivolta d’Adda, era stato denunciato dai Carabinieri dopo essere stato fermato alla guida senza patente: in quell’occasione aveva spintonato i militari, rivolto loro minacce di morte e li aveva insultati, rimediando accuse per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. In precedenza, a Lodi Vecchio, aveva anche cercato di imporre la propria visione radicale ad altri fedeli musulmani, intimando loro con fare aggressivo di abbandonare alcuni luoghi pubblici da lui ritenuti corrotti e immorali.