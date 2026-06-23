Milano, agente della polizia locale muore durante un inseguimento: caccia all'Audi in fuga

Un agente della polizia locale di Milano di 35 anni è morto nella serata di ieri durante un inseguimento tra Milano e Peschiera Borromeo. La vittima era impegnata a seguire un'Audi Q7 che, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, avrebbe forzato un posto di blocco nella zona di Ponte Lambro dandosi alla fuga.

L'inseguimento è proseguito ad alta velocità fino all'area di via Milano, nei pressi delle piste dell'aeroporto di Linate. Alle calcagna del suv c'erano il motociclista della polizia locale e alcune pattuglie della Polizia di Stato.

Poco dopo le 21, per cause ancora in fase di accertamento, la moto dell'agente è finita a terra. L'impatto si è rivelato fatale. Sul luogo dell'incidente è intervenuto anche l'elisoccorso, ma per il 35enne non c'è stato nulla da fare.

Nell'area sono arrivati i colleghi della polizia locale di Milano e Peschiera Borromeo, insieme agli agenti della polizia stradale e ai carabinieri, impegnati nei rilievi e nelle indagini.

Nel frattempo prosegue la caccia all'Audi Q7 in fuga.

Gli investigatori stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto e valutano diverse ipotesi, compresa quella di un possibile contatto tra il suv e la motocicletta dell'agente. Resta infatti da chiarire se il vigile sia caduto autonomamente durante l'inseguimento o se sia stato speronato dal veicolo in fuga.