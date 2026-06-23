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Nazionale |ipotesi speronamento

Milano, agente della polizia locale muore durante un inseguimento: caccia all'Audi in fuga

Il vigile, 35 anni, ha perso la vita dopo una caduta nei pressi dell'aeroporto di Linate. Gli investigatori cercano il suv che aveva forzato un posto di blocco e valutano l'ipotesi di un contatto tra i due veicoli

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Un agente della polizia locale di Milano di 35 anni è morto nella serata di ieri durante un inseguimento tra Milano e Peschiera Borromeo. La vittima era impegnata a seguire un'Audi Q7 che, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, avrebbe forzato un posto di blocco nella zona di Ponte Lambro dandosi alla fuga.

L'inseguimento è proseguito ad alta velocità fino all'area di via Milano, nei pressi delle piste dell'aeroporto di Linate. Alle calcagna del suv c'erano il motociclista della polizia locale e alcune pattuglie della Polizia di Stato.

Poco dopo le 21, per cause ancora in fase di accertamento, la moto dell'agente è finita a terra. L'impatto si è rivelato fatale. Sul luogo dell'incidente è intervenuto anche l'elisoccorso, ma per il 35enne non c'è stato nulla da fare.

Nell'area sono arrivati i colleghi della polizia locale di Milano e Peschiera Borromeo, insieme agli agenti della polizia stradale e ai carabinieri, impegnati nei rilievi e nelle indagini.

Nel frattempo prosegue la caccia all'Audi Q7 in fuga.

Gli investigatori stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto e valutano diverse ipotesi, compresa quella di un possibile contatto tra il suv e la motocicletta dell'agente. Resta infatti da chiarire se il vigile sia caduto autonomamente durante l'inseguimento o se sia stato speronato dal veicolo in fuga.

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