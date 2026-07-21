Meloni: "La verità va accertata con rigore, ma è irresponsabile alimentare il clima d'odio verso la polizia"

"Chi ha scelto di usare questa vicenda come pretesto per mettere a ferro e fuoco la città, aggredire gli agenti e seminare violenza, mettendo a rischio anche l'incolumità di cittadini del tutto estranei ai disordini, non cercava la verità, cercava lo scontro". Lo afferma sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, commentando la morte di Abderrahim Fakir a Bologna e le manifestazioni di ieri. "Alimentare un clima di odio e di delegittimazione verso un intero Corpo dello Stato è un atto di grave irresponsabilità. "Trasformare migliaia di donne e uomini in divisa in un bersaglio significa colpire chi ogni giorno serve l'Italia con professionalità, sacrificio e coraggio".

"Alimentare un clima di odio e di delegittimazione verso un intero Corpo dello Stato è un atto di grave irresponsabilità. Trasformare migliaia di donne e uomini in divisa in un bersaglio significa colpire chi ogni giorno serve l’Italia con professionalità, sacrificio e coraggio", conclude Meloni.