"Non chiudete la porta a chiave". Occhio al nuovo trucco dei ladri: ecco come si introducono nelle case

In estate sono tanti gli italiani a partire per le mete scelte per le vacanze, e i ladri naturalmente ne approfittano. Ecco perché è molto importante conoscere i rischi e modus operandi dei criminali, così da non farsi cogliere impreparati. Prima di lasciare la propria abitazione, dunque, è bene prendere ogni precauzione possibile. Ma non finisce qui. È importante tutelarsi anche nell'alloggio occupato durante la villeggiatura.

Di recente i ladri stanno utilizzando un nuovo trucco che consiste nel lasciare dei falsi cartelli ufficiali contenenti delle raccomandazioni finalizzate a trarre in inganno i turisti. Sono infatti arrivate delle segnalazioni da certe località vacanziere: davanti alle porte o agli ingressi di appartamenti, case vacanze e B&b stanno comparendo dei cartelli in cui si trovano scritte – spesso in inglese – frasi come: "It is very important not to lock the door with the key from the outside", ossia "È molto importante non chiudere la porta con la chiave dall'esterno".

Chiaramente lo scopo è quello di convincere i vacanzieri a non chiudere la porta a doppia mandata, così i ladri possono entrare indisturbati all'interno dell'alloggio e portare via ciò che trovano. Basta usare una lastra di plastica per far scattare lo scrocco.

Si tratta di un problema non indifferente, che oltre a causare un danno ai turisti, può dare delle noie anche ai proprietari di casa che stanno affittando l'immobile. Meglio quindi stare sempre molto attenti.

In questi giorni la polizia di Stato sta cercando di mettere in guardia i cittadini, rivolgendosi in particolar modo ai viaggiatori, anche italiani. Nessuno è immune a questa nuova modalità di furto. Il consiglio è quello di chiudere sempre bene la porta, con tutte le mandate possibili.

Chi sceglie di alloggiare in una casa in affitto o in un B&b deve sempre stare attento a tutto ciò che lo circonda. Prima di tutto, è bene conoscere regole e comunicazioni ufficiali direttamente dal proprietario, e non affidarsi ai cartelli. Per ogni cosa, è bene rivolgersi direttamente al titolare. Le porte, come abbiamo detto, devono essere chiuse con le mandate, così da rendere più difficoltoso lo scasso. I sistemi di allarmi, se presenti, dovrebbero essere attivati, ed è importante non fare entrare persone sconosciute. Nemmeno a presunti tecnici (in caso di dubbio, chiedere al proprietario).

Sempre per una maggiore precauzione, se nella struttura è presente una cassaforte, è consigliato utilizzarla. In caso venisse notata qualche anomalia, è raccomandato informare subito il proprietario e le forze dell'ordine.