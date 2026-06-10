Occhio alla tecnica del filo di colla: così i ladri d'appartamento vi svuotano casa

L'estate è imminente. Le belle giornate hanno spinto molti italiani a mettersi in viaggio. Qualcuno andrà in vacanza nei prossimi mesi, altri hanno già cominciato. Questo, purtroppo, si traduce anche in una maggiore attività dei ladri d'appartamento, che approfittano del periodo per entrare nelle case vuote e portare via denaro, gioielli e tutto ciò che possa essere ritenuto di valore. Prima di passare all'azione, però, il malviventi devono accertarsi che l'abitazione sia realmente vuota e priva di rischi. Le tecniche impiegate sono molteplici e tra queste c'è la "famosa" tecnica del filo di colla.

Ne sanno qualcosa i residenti del Rione Alto di Napoli, alle prese con una lunga serie di colpi commessi ai danni delle loro dimore. Diverse persone hanno visto immortalati nei filmati registrati dalle telecamere di proprietà due uomini aggirarsi nei pressi dei palazzi e dei condomini del quartiere, alla ricerca delle case migliori in cui colpire.

Si tratta di ladri. Dopo aver selezionato le abitazioni in cui entrare, lasciano un sottile filo di colla tra lo stipite della porta e il battente. Poi, trascorso qualche giorno, tornano: se il filo è ancora lì, allora significa che nella casa non c'è nessuno e possono entrare.

A denunciare la situazione è il parlamentare di Avs Francesco Emilio Borrelli, che sta ricevendo parecchi filmati da parte di cittadini preoccupati. "Siamo di fronte a una vera e propria emergenza sicurezza che non può più essere sottovalutata. La serialità e la spavalderia con cui questi criminali agiscono nelle case, studiando le abitudini delle famiglie con tecniche sempre più subdole come quella del filo di colla, richiedono una risposta immediata e sul campo", ha dichiarato Borrelli su Facebook. "È inaccettabile che i cittadini, dopo aver fatto la propria parte denunciando e fornendo persino i filmati di identificazione dei volti dei malviventi, debbano vivere nel terrore che la propria abitazione venga svaligiata da un momento all'altro senza che nulla si muova. Le istituzioni e i vertici delle forze dell'ordine attivino subito controlli straordinari e indagini serrate per bloccare questi individui prima che l'escalation di furti degeneri ulteriormente".

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