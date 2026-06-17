Paura per la madre di Sempio: "Ricoverata per overdose di farmaci". Avrebbe tentato il suicidio

Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, sarebbe in ospedale a Vigevano per "overdose di farmaci" e sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica, come confermato dall'avvocato Liborio Cataliotti al programma "Dentro la notizia" che per primo ha rivelato l'indiscrezione. "Come team difensivo abbiamo mandato un messaggio al figlio, con cui l’avvocato Taccia è riuscita a parlare, di solidarietà e augurio, invitandolo per quanto ovvio a stare vicino alla mamma, a tranquillizzarla, a dirle che moltiplicheremo gli sforzi in sede processuale per riconsegnare a suo figlio e a tutta la famiglia serenità", ha spiegato il legale.

Al momento non sono stati forniti dettagli sanitari, anche se non sarebbe in gravi condizioni. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un'ingestione accidentale di farmaci. La donna è sotto i riflettori insieme al figlio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. In particolare è stata sentita più volte dai carabinieri in merito allo scontrino del parcheggio che è stato usato da Sempio come alibi. L'ipotesi è che a usare l'auto quel giorno sia stata invece la donna, che avrebbe quindi così coperto il figlio.

Solo qualche giorno fa, a Quarto Grado sempre su Rete 4, Ferrari aveva lasciato intendere di aver passato momenti di disperazione.

"Paura? Neanche la morte mi fa paura", aveva detto, "Forse sarebbe la cosa migliore per riposare. Io ci ho pensato. Se dovessi fare una cosa del genere direbbero che la mamma si è ammazzata perché sa che il figlio è colpevole, e sai quanti messaggi mi sono arrivati che dicono: 'Ammazzati che è meglio'?".