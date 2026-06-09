Playground trasforma l'attesa in gioco. Una sala accogliente per i bambini in cura

In ospedale l'attesa fa parte della cura. Può essere un tempo sospeso oppure diventare uno spazio capace di accogliere: con colori morbidi, angoli per leggere, forme da esplorare, una luce che ricorda quella del cielo. Un ambiente pensato perché ogni bambino possa sentirsi riconosciuto, accompagnato, ancora libero di essere bambino. Proprio da questa idea nasce Playground, il progetto sostenuto dall'Associazione per il Bambino Nefropatico (ABN ETS) insieme a Douglas e Interparfums per trasformare una sala d'attesa del reparto di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pediatrico del Nuovo Policlinico in un ambiente di gioco e benessere, dove le stagioni diventano paesaggi da attraversare e la luce, che ricrea quella naturale, entra come presenza rassicurante rendendo l'attesa più serena. Una trasformazione che racconta un capitolo di una storia più grande, quella di ABN ETS che dal 1978 è accanto ai bambini in cura presso i reparti pediatrici del Policlinico di Milano e alle loro famiglie. Nata per rispondere alla mancanza di servizi di Nefrologia e Dialisi Pediatrica a Milano, nel tempo l'associazione ha contribuito alla nascita, al rinnovo e al sostegno di altri reparti pediatrici - tra cui la Terapia Intensiva, l'Urologia, il Pronto Soccorso e la Radiologia - ampliando il proprio supporto anche alla Chirurgia Fetale e ad altre aree del Dipartimento Materno-Infantile. Reparti, ma anche possibilità. Quattro appartamenti a disposizione per i piccoli pazienti e i propri cari che arrivano da lontano, per offrire loro un luogo accogliente e sicuro dove stare. Aiuti concreti alle famiglie per affrontare i periodi più delicati. Vacanze sicure per consentire ai bambini di continuare la dialisi anche in altri ospedali. Progetti di ricerca per aprire nuove strade di prevenzione e cura. Playground appartiene a questa stessa visione: ricordare che l'ospedale non è fatto solo di terapie, ma anche di spazi, tempi, relazioni. E che l'attesa può diventare accoglienza. Grazie a un semplice gesto ognuno di noi può contribuire a dare vita e continuità a questi progetti: destinando il 5x1000 ad ABN ETS, si può sostenere la ricerca, contribuire a migliorare i reparti, finanziare l'acquisto di apparecchiature all'avanguardia e offrire supporto alle famiglie dei piccoli pazienti, per un ospedale a misura di bambino.

Ecco che una firma, che non costa nulla, può diventare luce, speranza e futuro. Basta inserire, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, il codice fiscale 80136970151 e firmare nella casella «Sostegno degli enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS»; www.abn.it