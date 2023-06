"Un presidente, c'è solo un presidente". Cori da stadio rossoneri per l'ultimo saluto al Cavaliere

Quando in piazza Duomo arriva il feretro di Silvio Berlusconi scatta l'applauso. E i numerosi tifosi del Milan assiepati da ore davanti alla cattedrale, con bandiere e striscioni rossoneri, intonano un coro, un omaggio sentito all'uomo che, nei lunghi anni alla guida del club, ha portato la loro squadra sul tetto d'Italia, d'Europa e del mondo: "Un presidente, c'è solo un presidente". Un coro da stadio, come dicevamo. Lo stesso che si sente ancora alla fine quando, terminata la messa: dal Duomo esce la bara che contiene il Cavaliere e la folla scandisce: "Un presidente, c'è solo un presidente". E poi: "Berlusconi uno di noi". Non sono cori stonati, anche se lo possono sembrare, trattandosi di un funerale di Stato. Berlusconi, in fondo, è stato anche uomo di sport, oltre che politico, imprenditore e magnate dei media. E allo sport teneva molto.

È vero, da qualche anno Berlusconi non era più presidente del Milan, ma i suoi anni alla guida dei rossoneri hanno lasciato il segno e riempito di gloria la bacheca rossonera: 8 scudetti, 5 Champions League, e coppe intercontinentali e un mondiale per club. "Rimarrà sempre il presidente per noi", spiega dice Giancarlo Capelli, da tutto l'ambiente rossonero conosciuto come il "Barone", tra i leader della Curva Sud del Milan. Già ieri, ad Arcore, moltissimi tifosi della curva avevano reso onore al Cavaliere organizzando un corteo silenzioso, conclusosi con la deposizione di alcune rose di fronte al cancello di Villa San Martino. E nel giorno del funerale, spiega Capelli, "siamo almeno in 500". Per rendere omaggio al Cavaliere già circola l'idea di "intitolargli il nuovo stadio" del Milan. L'idea piace a tutti i tifosi rossoneri.

Tra le numerose bandiere sventolanti in piazza Duomo ce n'è una con la scritta "Baresi", il grande capitano dell’era Berlusconi ai tempi del Milan di Sacchi e Capello. Ad Arcore si è intravisto uno striscione che è, spotivamente parlando, un cimelio storico. "Questo striscione ha 34 anni e lo ha fatto mia moglie", spiega Saverio Di Falco, da Casale Incontrada (Chieti). "Risale alla partita che si è tenuta a Barcellona in cui il Milan vinse contro lo Steaua Bucurest 4 a 0. Quello fu l’anno in cui i rossoneri vinsero la prima coppa dei campioni con Berlusconi". "Ultras, il gol più bello lo segnate sempre voi", recita un altro manifesto.

Numerosi ex atleti e dirigenti del Milan berlusconiano hanno voluto rendere il loro omaggio al presidente. Tra i tanti Arrigo Sacchi, l’ex direttore generale rossonero Ariedo Braida, Franco Baresi, Pippo Inzaghi, Massimiliano Allegri. Presenta anche una delegazione di giocatori del Monza calcio, la nuova squadra del Cavaliere, che gli aveva regalato le ultime gioie: l'anno scorso, con la promozione in Serie A, e quest'anno con una salvezza conquistata con largo anticipo e la sodisfazione di battere alcune big.