“Prima il contatto, poi l’intervento”. Ecco il video della bodycam dell’agente

Un uomo con una maglietta bianca, il contatto con Abderrahim Fakir e poi l’intervento dei poliziotti. È questa la sequenza che emerge da alcuni fotogrammi registrati dalla bodycam di uno dei due agenti arrivati domenica 19 luglio nel quartiere Pilastro, a Bologna. Le immagini - trasmesse in esclusiva dal Tg1 - sono ora agli atti dell’inchiesta aperta dalla Procura sulla morte del 42enne.

Il filmato documenterebbe quanto accaduto nei momenti immediatamente precedenti al contenimento. Fakir viene ripreso mentre si trova vicino ad alcune persone ferme accanto a un’automobile. Dopo il contatto con l’uomo in maglietta bianca, il 42enne finisce a terra. A quel punto gli agenti intervengono e avviano le manovre per immobilizzarlo.

Dalle immagini si vede inoltre uno dei poliziotti appoggiare le mani non soltanto su Fakir, ma anche sull’altra persona coinvolta nella concitata fase iniziale. Un elemento che potrebbe contribuire a ricostruire la dinamica dell’intervento e il contesto nel quale gli agenti si trovarono ad agire. Ricordiamo che alla Procura è stato consegnato anche un secondo video. In questo caso le immagini mostrano i soccorritori impegnati nelle manovre di rianimazione su Fakir, mentre il 42enne ha ancora polsi e piedi legati.

“C’è un momento di contatto con altre persone che erano prossime a un’auto e che entrano in un contatto con lui: a questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire e devono risolvere questa situazione”, ha detto al Tg1 il legale degli agenti, l’avvocato Gabriele Bordoni.

Le indagini proseguono senza sosta. Una risposta importante dovrebbe arrivare dall’autopsia, che dovrebbe essere effettuata domani. Riflettori accesi su eventuali patologie pregresse e sulle cause delle lesioni riscontrate sul volto di Fakir. Gli inquirenti nel frattempo continuano ad acquisire filmati e testimonianze.