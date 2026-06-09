Le raccolte fondi, i clandestini e i Fratelli Musulmani: chi è uno degli egiziani arrestati a Milano

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, ha scovato un nucleo che favoriva l'immigrazione clandestina e per questo è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di due uomini di origine egiziana, uno dei quali è poi diventato cittadino italiano, di 40 e 46 anni. L'indagine è stata condotta dalla Sezione Antiterrorismo della Digos di Milano con la Direzione centrale Polizia di Prevenzione e nasce, come spiegato dalla Polizia "dall'intensificazione dell'attività di monitoraggio degli ambienti estremisti di matrice confessionale impressa" dopo il pogrom commesso da Hamas in Israele il 7 ottobre 2023. Ed è proprio nell'ambito del rafforzamento dei controlli che è emerso il profilo del principale indagato, già noto in quanto legato agli ambienti della Fratellanza Musulmana e "impegnato nelle iniziative di piazza e di raccolta fondi a sostegno del popolo palestinese".

Le indagini hanno riscontrato che l'uomo, con un'azienda edile gestita in società con il secondo arrestato e altri complici favoriva l'ingresso illegale in Italia di cittadini stranieri, provenienti soprattutto dal nord Africa, attestando credenziali in modo fraudolento e favorendone anche la permanenza in Italia e l'ottenimento del titolo di soggiorno, il tutto dietro richiesta di denaro. Siamo davanti a un caso che lega due mondi: quello della Fratellanza musulmana con l'immigrazione clandestina.