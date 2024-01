“Reato se c'è un pericolo concreto”. Così il pg di Cassazione sul saluto romano

Il saluto romano " rientra nel perimetro punitivo della 'legge Mancino' quando realizza un pericolo concreto per l'ordine pubblico ". È questa la lettura data dall'avvocato generale della Cassazione, Pietro Gaeta, nel corso del suo intervento all'udienza davanti alle Sezioni Unite della Suprema Corte, chiamate a esprimersi sulla questione dei saluti romani compiuti durante una commemorazione di militanti di destra deceduti. Nei giorni in cui si discute della commemorazione di Acca Larentia, a Roma, la Superma Corte è stata chiamata a esprimersi su una commemorazione con saluto a braccio destro teso fatta a Milano.

Tra gli imputati si annoverano alcuni esponenti di estrema destra, che vennero già assolti dieci anni per gli stessi fatti, poi condannati in Appello. Le due letture diverse fatte dai giudici dei diversi gradi attingono a due leggi differenti. L'assoluzione in primo grado è avvenuta sulla base della "legge Scelba", che punisce la ricostituzione del partito fascista. Invece, la condanna in secondo grado è stata basata sulla "legge Mancino", che più in generale punisce le ideologie discriminatorie. Per dirimere la questione, i supremi giudici della prima sezione penale hanno chiesto l'intervento delle sezioni riunite e dare, dopo anni, un orientamento univoco alla questione che finora ha visto numerose, e contraddittorie, interpretazioni.