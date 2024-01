Acca Larentia, strage impunita. Ma la sinistra s'indigna per i saluti romani

Quarantasei anni dalla strage. Quarantasei anni dal massacro impunito. Quarantasei anni di silenzi e reticenze. Via Acca Larentia, quartiere Tuscolano. Nei libri di storia sono scritti i nomi dei "camerati" ammazzati, mancano però ancora quelli dei carnefici. Chi sparò a Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta davanti alla sede del Movimento Sociale Italiano? E chi freddò, qualche ora dopo, Stefano Recchioni durante gli scontri con le forze dell'ordine? Nessuno ha mai pagato per la morte di quei giovani. Per loro e per i loro parenti non ci fu giustizia. E probabilmente mai ci sarà. E nessuno, all'infuori della destra, sembra scandalizzarsi. A far inorridire la sinistra, ma soltanto quest'anno che a Palazzo Chigi siede Giorgia Meloni, sono invece le braccia tese verso il cielo di un manipolo di irriducibili che ieri sera, rispondendo al "presente", hanno ricordato quel terribile 7 gennaio 1978.

Il "gioco" maldestro della sinistra è colpire il governo. "Se gridi 'Viva l'Italia antifascista' a teatro vieni identificato, se vai a un'adunata neofascista con saluti romani e striscioni invece no" , va all'arrembaggio Elly Schlein. "Piantedosi chiarisca come sia potuto accadere. E Meloni non ha niente da dire?" . Poco importa che, se riavvolgiamo il nastro al 1996, fu proprio il presidente provinciale di Azione Giovani Roma, Roberta Angelilli (oggi vice presidente del governatore Francesco Rocca), a organizzare una commemorazione alternativa, proprio per non mischiarsi con le frange più nostalgiche che si lasciano andare ai saluti romani. "Fratelli d'Italia non c'entra nulla ma non da adesso" , ha rimarcato oggi il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. "Noi non partecipiamo a quel tipo di manifestazione" .

Il Pd, però, non demorde. E, nell'escalation di accuse e indici puntati, presenta un'interrogazione rivolta alla Meloni, al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e al Guardasigilli Claudio Nordio. Prima al Senato con Francesco Boccia che grida all'apologia di fascismo e chiede all'esecutivo una presa di posizione. Poi, stesso copione, alla Camera con Elly Schlein. Pure i grillini cavalcano la polemica. Il vicepresidente della Camera Sergio Costa fa sapere che presenterà un esposto alla procura di Roma per accertare eventuali reati commessi. E poco importa se, negli ultimi quarant'anni, quella stessa procura non è riuscita a dare un nome agli assassini e se, nell'ultimo anno, tribunali diversi hanno sentenziato che fare il saluto romano alle commemorazioni non è reato.