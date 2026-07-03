Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Nazionale |allarme sicurezza

Sangue all'alba a Padova: senegalese accoltella un nordafricano. È in fin di vita

Un regolamento di conti tra cittadini stranieri è finito in tragedia. Entrambi i soggetti sono risultati irregolari sul territorio nazionale e già noti alle forze dell'ordine

Sangue all'alba a Padova: senegalese accoltella un nordafricano. È in fin di vita
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Ennesimo episodio di violenza per le strade del nostro Paese. Stavolta è toccato a Padova svegliarsi al suono delle sirene della squadra mobile e delle volanti della polizia. Stando a quanto riferito dalle forze dell'ordine, un senegalese di 50 anni e un tunisino di 36 si sono affrontati in una sanguinosa resa dei conti. Il fatto si è verificato all'alba di stamani, intorno alle 5.50, quando è stato dato l'allarme.

Gli uomini si sono incontrati in via Dalmazia, all'Arcella. Prima ci sono state le urla, poi la situazione è degenerata. I residenti, svegliati dalle urla, si sono affacciati alle finestre e hanno visto uno straniero che si stava accanendo su un altro uomo. A quanto pare il senegalese aveva con sé un coltello e non ha esitato a usarlo, colpendo la vittima al collo, all'addome e alla schiena.

Ricevuta la segnalazione, gli agenti di polizia si sono precipitati sul posto. All'arrivo degli uomini della squadra mobile e delle volanti, i due extracomunitari si trovavano ancora in strada. Il nordafricano era riverso a terra, sanguinante. L'aggressore aveva ancora l'arma in mano. Gli agenti hanno allora estratto il taser, ordinando al senegalese di far cadere il coltello e non opporre resistenza. Questi si è arreso, lasciandosi arrestare. Lo straniero si trova adesso dietro le sbarre con l'accusa di tentato omicidio.

A raggiungere la zona anche i soccorritori del 118 che, dopo aver stabilizzato il tunisino, lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale civile di Padova, dove è stato intubato e poi sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Pare che le sue condizioni siano critiche.

Le forze dell'ordine stanno ora cercando di capire che cosa possa aver portato a tanta violenza. Dai primi controlli su entrambi i soggetti è emerso che sia il senegalese che il tunisino sono già noti. Il primo, nello specifico, detiene un permesso di soggiorno scaduto da un mese e ha alle spalle precedenti per rapina, spaccio, detenzione di armi, lesioni, minacce e resistenza. Prima di stamani, è stato arrestato nell'ottobre del 2024.

Quanto al tunisino, pare sia irregolare e abbia commesso reati relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti,

lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e invasione di edifici.

Gli inquirenti ritengono che lo scontro all'alba sia stato una sorta di resa dei conti legata alla gestione delle attività illecite nella zona.


Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica