Sette poliziotti feriti, bombe carta contro le forze dell’ordine, fotografie di esponenti del governo bruciate e blocchi stradali. È il bilancio provvisorio dello sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la manovra del governo Meloni, accompagnato dalle proteste degli studenti e dei sindacati di base. Da Roma a Milano, passando per Bologna e Torino, migliaia di manifestanti sono scesi in piazza contro il carovita, la precarietà e le spese militari. Una giornata che il segretario della Cgil Maurizio Landini ha definito “bellissima”, ma segnata in diverse città da tensioni e scontri. Gli episodi più gravi si sono verificati a Roma, davanti al ministero dell’Istruzione e del Merito. Qui il corteo degli studenti ha raggiunto il palazzo presidiato dalla polizia, lanciando bottiglie, pietre, petardi e bombe carta contro gli agenti. Tra gli oggetti scagliati anche cartelli stradali divelti. Secondo il sindacato Coisp, sei poliziotti sono rimasti feriti nella Capitale, uno dei quali trasportato in ospedale dopo essere stato colpito a una gamba da una bomba carta. Un settimo agente è rimasto ferito a Venezia durante le cariche di alleggerimento. Le tensioni erano cominciate già in mattinata, quando davanti all’università La Sapienza alcuni studenti avevano bruciato bollette, una fotografia del ministro della Difesa Guido Crosetto e un’immagine di Maurizio Landini mentre stringeva la mano a Giorgia Meloni. “Non ci rappresenta nessuno”, hanno scandito i manifestanti, contestando anche l’accordo tra sindacati e Confindustria. Durissima la reazione del ministro Giuseppe Valditara, che ha definito gli attacchi agli agenti “inaccettabili” e privi di qualsiasi “legittimità democratica”. Scontri anche a Bologna, dove la polizia ha effettuato alcune cariche per respingere i manifestanti che tentavano di superare un cordone di sicurezza nei pressi della sede di Confindustria. A Torino uno spezzone del corteo ha bloccato il traffico dirigendosi verso la tangenziale, mentre a Padova la circolazione è rimasta interrotta per circa due ore. A Genova gli studenti hanno occupato la facoltà di Lettere, esponendo lo striscione “Balbi 4 occupata. Meloni dimissioni”. A Milano, nei pressi del consolato americano, è stato dato alle fiamme un carro armato di cartone con i fantocci di Donald Trump e Benjamin Netanyahu. La Cgil rivendica un milione e mezzo di manifestanti in oltre cento piazze, con un’adesione media allo sciopero del 60%, secondo i dati diffusi dal sindacato. Dal palco dei Fori Imperiali, Landini ha attaccato la manovra accusando il governo di penalizzare sanità, scuola e pensioni. Al corteo romano anche Elly Schlein e Giuseppe Conte, che hanno criticato le scelte economiche dell’esecutivo. Di tutt’altro avviso il ministro Adolfo Urso, che ha parlato di uno “sciopero preventivo”, proclamato prima ancora di conoscere il contenuto della legge di Bilancio.

Landini ha annunciato nuove manifestazioni il 5 dicembre a Roma, in difesa della sanità pubblica, e il 12 dicembre a Cosenza. Se non arriveranno modifiche alla manovra, la Cgil valuta anche un presidio davanti al Parlamento nei giorni precedenti il voto finale.