Choc nel carcere di Verona. Nadir Rossi, l’ex infermiere di 35 anni accusato della morte della moglie Jessica Dalla Chiara con una serie di iniezioni di insulina, si è impiccato all’interno della sua cella e ora si trova in coma cerebrale.

Nadir Rossi è indagato per l’omicidio di sua moglie Jessica, risalente allo scorso 24 giugno 2024. Stando alle accuse, la vittima sarebbe stata uccisa mediante somministrazione di insulina, impiegata a scopo non terapeutico. La donna sarebbe andata in crisi ipoglicemica e questo ne avrebbe causato il decesso, avvenuto in ospedale. Rossi avrebbe incassato addirittura l’indennizzo seguito alla morte della consorte, sulla quale era stata attivata, anni prima, una polizza sulla vita.

Il 35enne si trova detenuto nel carcere di Verona come custodia cautelare applicata durante le indagini. La sua posizione è ancora al vaglio degli inquirenti.

Oggi la sconcertante notizia. Questa mattina, Nadir Rossi si è impiccato. Soccorso dal personale presente, è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni.

Proprio ieri il tribunale del riesame aveva negato la richiesta di scarcerazione presentata dagli avvocati difensori dell’uomo.