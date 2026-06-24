Si schianta contro un bus di fan tornando dal concerto di Geolier: muore giovane padre, ferita la figlia di sei anni

L'incidente si è verificato nelle prime ore di mercoledì 24 giugno lungo l'autostrada Messina-Catania, all'interno della galleria Taormina, in direzione del capoluogo etneo. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, un autobus che trasportava decine di spettatori di ritorno dal concerto del rapper napoletano avrebbe accusato un guasto meccanico durante il tragitto. Il conducente avrebbe tentato di raggiungere una zona sicura dove fermarsi, ma il mezzo sarebbe rimasto bloccato nella corsia di marcia prima di riuscire a uscire dal tunnel. Pochi istanti dopo è sopraggiunta la Fiat Sedici guidata da Davide Toscano. L'impatto contro la parte posteriore del pullman è stato violentissimo e non ha lasciato scampo all'automobilista.

La figlia ricoverata in ospedale

Accanto a lui viaggiava la figlia di sei anni, che è rimasta ferita nello schianto. La bambina è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita d'urgenza al Policlinico di Catania. Le sue condizioni hanno inizialmente destato preoccupazione, ma secondo le informazioni raccolte non sarebbe in pericolo di vita. La piccola avrebbe riportato alcune fratture e resta ricoverata sotto osservazione dei medici. Anche lei, come il padre, aveva trascorso la serata allo stadio Franco Scoglio per assistere all'esibizione di Geolier.

Una notte iniziata in allegria

Per Davide Toscano quella doveva essere una serata speciale da condividere con la figlia. I due erano tra le migliaia di persone accorse a Messina per il concerto del cantante napoletano. Sui social il giovane aveva raccontato alcuni momenti dell'evento, immortalando l'entusiasmo e la felicità di una serata trascorsa insieme alla bambina. Terminato lo spettacolo, padre e figlia avevano intrapreso il viaggio di ritorno verso Biancavilla senza immaginare che di lì a poco sarebbe accaduto l'impensabile. Intorno alle 2.30, all'altezza della galleria Taormina, il loro rientro si è trasformato in una tragedia.

Chi era Davide Toscano

Originario di Biancavilla, Davide Toscano era conosciuto nella sua comunità. Lavorava come giardiniere e occasionalmente svolgeva attività come indossatore. Dai suoi profili social emergevano soprattutto due grandi passioni, il bodybuilding, disciplina che praticava con costanza e che lo aveva portato anche a partecipare a competizioni, e l'amore per la figlia, protagonista di numerosi scatti e messaggi pubblicati nel tempo. Proprio con lei aveva scelto di condividere quella serata di musica che si sarebbe rivelata l'ultima della sua vita.

Indagini sulla dinamica

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale della sottosezione di Giardini Naxos, i vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni e il personale del Consorzio per le Autostrade Siciliane. Gli investigatori stanno ricostruendo nel dettaglio la sequenza dei fatti per chiarire ogni aspetto dell'accaduto e verificare le circostanze che hanno portato il pullman a fermarsi all'interno della galleria. Per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza, il tratto autostradale interessato è rimasto chiuso per diverse ore, con pesanti ripercussioni sul traffico in direzione Catania. La circolazione è stata successivamente ripristinata, ma per tutta la mattinata si sono registrati rallentamenti e lunghe code.

Il cordoglio sui social

La notizia della morte di Davide Toscano si è diffusa rapidamente sui social network, dove amici, conoscenti e concittadini hanno voluto ricordarlo con numerosi messaggi di affetto.

In molti lo descrivono come un ragazzo solare, legato alla famiglia e capace di affrontare le difficoltà della vita senza perdere il sorriso. Un ricordo che oggi si intreccia al dolore per una tragedia che ha spezzato una giovane vita.