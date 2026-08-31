Straniero stacca il Tricolore e ci sputa sopra. Il video social scatena le polemiche

Choc a Firenze, dove è stata oltraggiata la nostra bandiera. Le immagini che arrivano dal capoluogo toscano hanno fatto rapidamente il giro del web, infiammando l’opinione pubblica. Nel video che sta circolando in rete, si vede un giovane di nazionalità straniera arrampicarsi su un edificio, strappare il Tricolore, gettarlo a terra, calpestarlo e infine disonorarlo con uno sputo.

A riproporre il filmato è stata l’esponente leghista Silvia Sardone. Nessun commento, solo le vergognose immagini. Un uomo a torso nudo, forse in stato di alterazione. Dopo aver oltraggiato la bandiera, il soggetto si allontana nel silenzio generale dei passanti.

Stando a quanto riferito dalla pagina Facebook Welcome to Florence, il fatto è accaduto nella notte presso la stazione di Santa Maria Novella.

Il video ha sollevato un’ondata di rabbia che fatica a scemare. Tantissimi gli utenti indignati sui social network. Molti utenti invocano il rimpatrio forzato o l’allontanamento immediato dal territorio nazionale, altri chiedono l’applicazione delle sanzioni penali previste per il reato di vilipendio alla bandiera, mentre diversi internauti puntano il dito sulla passività dei testimoni e sulla necessità di una risposta giudiziaria molto più severa.

“L’articolo 292 del Codice penale, intitolato “Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato”. Rischia la reclusione fino a due anni. Con il video non credo sia difficile prenderlo”, scrive infatti un utente. “Ma chi si credono di essere i padroni e fare ciò che vogliono?...fuori dall’Italia subito.....!!!”, protesta un altro. E, ancora: “La sinistra commenti!!!! Imperativo!”.

Sui social è successivamente stato pubblicato un altro video in cui si vede lo stesso cittadino straniero sdraiarsi e contorcersi su un monumento pubblico in piazza Ognissanti, nel pieno centro cittadino.