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Nazionale |Allarme sicurezza

Orrore a Milano, nigeriano irregolare pesta e stupra una donna francese nel parcheggio

Solo l'intervento dei vigili ha permesso di strappare la donna dalle grinfie del clandestino che stava abusando di lei dopo averla malmenata a Lampugnano

Orrore a Milano, nigeriano irregolare pesta e stupra una donna francese nel parcheggio
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Un nuovo capitolo negativo sul fronte della sicurezza a Milano, nonostante l’intervento tempestivo della Polizia Locale, guidata dal comandante Gianluca Mirabelli.

Sono stati i vigili infatti ieri a salvare una donna di origine francese dalle grinfie di un nigeriano, risultato poi irregolare sul territorio italiano, che la stava stuprando.

È accaduto a Lampugnano, nel tardo pomeriggio. L’uomo stava abusando della vittima contro una recinzione dove era riuscito a trascinarla dopo averla aggredita è malmenata.

La Locale lo ha sorpreso in flagranza, è intervenuta e lo ha bloccato. I dettagli dell’accaduto sono ancora in fase di ricostruzione. Stamattina il comandante Mirabelli ha portato l’episodio al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza che si svolge ogni mercoledì in prefettura.

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