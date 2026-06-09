Stuprano e tentano di uccidere un connazionale, tre egiziani arrestati a Milano

La polizia di Milano ha arrestato tre egiziani di 26, 44 e 36 anni accusati di sequestro di persona, violenza sessuale e tentato omicidio. Sui nordafricani, domiciliati tra Milano e provincia, pendeva un mandato di cattura europeo emesso dalla procura di Graz, dato che la vicenda che li ha visti coinvolti si è verificata nella città austriaca.

Stando a quanto ricostruito dall'autorità giudiziaria competente, l'episodio risale allo scorso 8 febbraio. La vittima, un cittadino egiziano, sarebbe stata aggredita da quattro connazionali. Dopo averlo sequestrato, gli uomini lo avrebbero minacciato con armi improprie e anche con un'arma da fuoco, e poi violentato. Gli aguzzini avrebbero inoltre cercato di ucciderlo.

Nei giorni scorsi, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano, coordinati da Eurojust, hanno rintracciato tre dei responsabili, dando esecuzione dei mandati d'arresto europei, accompagnati dai relativi ordini europei di indagine. La sinergia dimostrata tra le forze italiane e quelle austriache ha portato alla cattura di tre egiziani, indagati, in concorso, per i reati di tentato omicidio, sequestro di persona e violenza sessuale.

Si cerca ancora il quarto elemento del gruppo, un egiziano di 41 anni. Su di lui pendono le medesime accuse.

L'auto utilizzata dai tre uomini, intanto, è stata posta sotto sequestro.