"Iniziata nuova fase: è Covid-23": come cambia ora la pandemia

"Ci troviamo in una fase" pandemica "assolutamente nuova, che potremmo oggi definire 'Covid-23', in cui il virus, pur persistendo, va verso una fase di endemizzazione" . Sarebbe questa la consapevolezza che è emersa nel corso del meeting di insediamento dei super esperti che compongono il board scientifico internazionale dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, secondo quanto riferito dall'Inmi in occasione del convegno. All'evento, che è stato organizzato da Francesco Vaia, direttore generale dello Spallanzani, ha partecipato anche il ministro della Salute, Orazio Schillaci.

Un super team di esperti

All'Istituto Spallanzani di Roma si è infatti insediato il board internazionale composto dai maggiori esperti sulla pandemia di Covid-19 e sulle malattie infettive in generale. Un 'super team' fortemente voluto dal direttore generale Francesco Vaia e coordinato da Guido Silvestri, pro-rettore alla Emory University di Atlanta, negli Stati Uniti. Come fatto sapere dall'Istituto nazionale malattie infettive, sono numerosi gli ospiti prestigiosi presenti, tra cui appunto il ministro Schillaci e Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa. Vaia ha dichiarato: "Con questo evento e l'insediamento di un così prestigioso board di scienziati si consolida il percorso di rafforzamento scientifico dello Spallanzani e la sua vocazione internazionale. Si conferma, inoltre, la sua funzione al servizio della persona e delle istituzioni".

L'importanza del convegno